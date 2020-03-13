Narenciye bahçeleri kurudu

Güzelyurt’a bağlı Aşağı Bostancı’da yaşayan vatandaşlar, muhtarlık binasının olmadığından, köyde gençlere dağıtılan kırsal kesim arazilerine gidecek yol da bulunmadığından, bölgedeki tek okulun içler acısı halinden şikayet ediyor. Diyalog TV’nin ülke gündeminin nabzını tutan programı Halk Meclisi geçtiğimiz günlerde Aşağı Bostancı’da toplandı. Programda söz alan Aşağı Bostancı sakinleri, köylerine yeterli ilginin gösterilmediğini, biriken sorunlarının yıllardır çözülmediğini savundu.

En basit çevre düzenlemesinin bile yapılmadığını ileri süren vatandaşlar, gelmiş geçmiş tüm hükümetlerin bölgeye ilgi göstermediğini söyledi. Bostancı sakinleri, köylerinin en önemli geçim kaynakları arasında yer alan narenciye bahçelerinin devletin gerekli desteği vermediği için kuruduğunu belirtti.

Programda söz alan konuşmacıların görüşleri şu şekilde oldu:

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Mahmut Özçınar (Güzelyurt Belediye Başkanı):

Büyük şehirlerde kanalizasyon yokken bu köyde var. Bostancı’nın en büyük sorunu Trodos dağlarından gelen suyun ara bölgede tutulmaması. Tarımda kullanılacak suyu oluşturmaması nedeniyle üretim alanlarına erişemiyoruz.

Suyun bir an önce gelmesini bekliyoruz. Ara bölgeye mutlak suretle gölet yapılması gerekiyor. Herhangi bir sanayi bölgesi yok. Vatandaş sanayi yatırımlarını kendi arazisine yaptığı için problem oluyor. Fikri Karayel İlkokulunu yenileyemedik. Burayı terk ettik. Burada yetişen çocuklar önemli noktalara geliyor. Bölgemizde 7 tane kırsal kesim arazisi var fakat altyapılarını tamamlayamıyoruz. Artık toplu konuta döndük. Kanalizasyon gibi çağdaş bir sistem getirdik bölgeye. Bu sistemin devam etmesi için maliyet 3 milyon TL’dir. Kaynağımız ise 400 bin TL’dir. Devlet elindeki kaynaklar belediyelere aktarılmadığı için hizmetler tamamlanamamıştır. Yıllık 100 TL çöp ve sağlık vergisi alıyoruz. Güçlü ve planlı yapılar istiyoruz.

Fırat Arkın (Muhtar):

Fikri Karayel İlkokulu arka girişinde çocuklar direk anayola çıkıyor. Bir kaldırım istiyoruz. Çevrede bir gün temizlik yapılıyor ama her yer çöp içinde. Anaokulun çıkış kapısına yaya geçidi ve levha gerekiyor. Okul bakımsız, döküntü halde… Daha önce derenin gelip yıktığı asfalttan geçiliyor,bu çok tehlikeli. Park bakım istiyor. Kırsal kesim arsaları, bahçe yolları sıkıntılı. Atatürk büstü istiyoruz. Köy mezarlığı yok.

Turgut Akçın:

Gelmiş geçmiş hükümetler buraya özen göstermediği için narenciye bahçeleri kurudu. Bu konuda hiç bir plan-proje yapılmadı. Narenciye türlerimiz kayboldu, Valencia ile King mandalina kaldı sadece. King mandalina aşılayanlara desteği kestiler. Greyfurta talep var ancak ağaçları kestik. Sadece 3-4 ton ürünümüz var. 1975’lerde 40 bin ton greyfurt vardı. Ticaret Dairesi’ne atanan memurlar, tüccar getirip tanıtım yapmak konusunda atılım yapmıyor.

Kamuran Bey:

Köyün içinde yığın şeklinde kömür tozu vardır. Pencereler açık olduğu zaman rüzgar ters yönde esince bu zehri teneffüs ediyoruz. Ambar olarak izin verilmiş. Zeytin ağaçları, meyve ağaçları, sebzeler kömür tozları ürünlerimizi zehirliyor.

Önder Zaim:

Kömür tozu deposu ile ilgili evraklarımızı resmi bir şekilde yaptık. Ayrıca sera naylonlarını yakıyorlar, işçilerimiz zehirlendi. Gece kondu misali kaçak yapılar yapıldı. Kömür tozu dünya standartlarında pres yapılıyor. Biz de vatandaşlar daha uzun süreli yakabilsin diye ithal ederek yapıyoruz. Eğer bir rahatsızlık duyuyorsa, sağlığa etki ediyorsa bildirsinler işletmemi kapatırım. Dairelerde oturmuş bir sistem yok, hizmet alamıyoruz.

Savaş Aygın:

Narenciye üretmek yüzde 70 oranında su elektrik giderleri ödüyoruz. Suyun tonunu 2,5 TL’ye alıyoruz, ürünü bir liraya satıyoruz. Türkiye’den gelen suyu bekliyoruz tarım için. 2020 yılında Güzelyurt ovalarına verilecekti su. Gelecek olan suyun maliyetler yüksek olduğu için Bostancı’ya önce verilmesini istiyoruz.

Ramazan Aslan:

Köy ulaşımı yok. Yola çıkarsınız birisi sizi alırsa alır, yoksa yürüyeceksiniz. Yukarı Bostancı’ya yol yapılarak bir otobüs konmasını talep ettik ancak sorun çözülmedi. Narenciye kesim işi yapıyorum ve 200 işçim var. 100 TL su yüklüyorum akşama bitiyor. Aydınlatma, çöp vergisi kesiliyor ama bu hizmetleri almıyoruz. Su saatini iş yerimize yakın bir yere taşımasını talep ediyorum. Yollarda sıkıntılar var.

Salih Güzeltaş:

Yargı görevini düzgün yapmazsa, sağlık ve eğitim düzgün olmazsa o ülke çöker. Biz bu ülkede gelişi güzel yaşıyoruz. Yollarımız güvenli değil, sağlık alamıyoruz, eğitim dibe çöktü. Dükkanıma gittiğim yolu daha önce kamu yolu değil dediler, yağmurdan balçık haline geldi. İşletmelerimizden şikayet alıyoruz. Yatırım yapan sanat okulu mezunu insanlar olarak ne yapalım. Bizi de memur yapsınlar oturalım.

Öktem Koruçam

Ülkemizde en büyük sorun trafik. Ulaştırma Bakanlığı’na çağrı yapıyorum; önce kendilerinden başlasınlar suçluları bulmak için. Kömür tozundan şikâyetçi olan üreticinin meyvelerinde limit üstü kalıntı bulunuyor. Nasıl yedireceğiz çocuklarımıza sebze-meyve.

Veleddin Taşkent:

Bölgemizin en büyük sorunu yatırımsızlık... 16 yaşından beri Kıbrıs’ta barış engellenemez diye yürüdük, 42 yaşına geldim bir çözüme kavuşulmadı. Güzelyurt verilecek diye kimse bir çivi çakmadı buraya. Deniz sahili var otel yok bölgede. Yatırım olsa gençlere iş alanı açılır.

Gökhan İnik:

Hassasiyetlerin gelişmesi için insanların eğitilmesi gerekiyor. Okulun 600 öğrencisi vardı şimdi 160 öğrenci kaldı. Çökme durumuna geldi. Oyun alanı zamanın şartlarına uygun değil. Statik elektrik oluşuyor kaydıraktan kayınca. Çocukların top oynadığı alan taş toprak. Okulun bakım tamiri için proje hazırdır bakanlıktan uygun bir okul haline getirilmesini talep ediyorum.

Arif Kızılyürek:

Bölgenin kuyularının tuzlandığı söyleniyor. Yuvacık Barajı yılarca denize aktı. Bant kurulup su tutulmadı. Bir ziraat mühendisi neden kuruyor diye gelip bakmadı. 1974’ten itibaren camları değişmemiş binalar var. Şömineleri yakmak için alıç ağaçlarını kestiler.

Filiz Besim:

1974’te 5 tane değişik köyden insanlar geldi. Fikri Karayel okulunda okuduk. İlkokul dökülüyor. Tarihi eser damgası alarak tamir edilmiyor. Çocukların park yerleri kötü durumda… Bölgede Sağlık Ocağı yok. Güzelyurt Sağlık Merkezi para olmadığı için 2 doktorla çalışıyordu. Röntgen çekecek bir yer yok.

Cemal Darbaz:

Yeni bir arıtma tesisi yapıldı fakat nüfus azlığından bahsediliyor. Köylerin birçoğu kanalizasyonsuz, okul yollarında büyük bir sıkıntı var. Yeni bina için ayrılacak 900 bin TL ile yolları yapalım. Kaldırımsız yollarda çocuklar okula gidiyor. Güzelyurt çarşısı kalabalık oluyor insanlar yolların içinde gidiyor arabaların arasından. Yol yok, kaldırım yok .

Bostancıda spor salonu yok

Murat isimli minik bir izleyici de söz aldı ve şunları söyledi:

“Futbolcuyum. Sahamıza hep toprak, yeşil saha yok. Sporcular otostop yaparak şehirlere gidiyor. Neden Bostancı’da spor salonu yok.