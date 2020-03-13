Reddedilince  deliye döndü

Suna ERDEN

Girne’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde meydana gelen vahşi cinayeti işleyen Abdullah Çelik dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polisin cinayetle ilgili soruşturması sürerken, olay öncesi detaylara ulaşıldı.

Zanlının son bir aydır ayrılmak isteyen Lort’u ikna etmeye çalıştığı, olay gecesi de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile ona çiçek gönderdiği öğrenildi.

Lort’un çiçeği geri gönderdiği, bunun üzerine zanlının konuşmak için olay yerine gittiği bilgisi elde edildi.

Polisteki sorgusunda cinayeti planlamadığını söylediği öğrenilen zanlının Lort’un yanına giderken neden bıçak aldığına dair yaptığı izahatta ise bazı iddialar ortaya attığı öğrenildi.

Zanlı iddiasında Lort’u rahatsız eden bir olduğunu, belki o da oradadır diye yanına bıçak aldığını söylediği bilgisi elde edildi.

Ayrılmak istedi, canından oldu

Girne’de sokak ortasında kendisinden ayrılmak isteyen Elif Lort’u 9 ayrı yerinden bıçaklayarak öldüren Abdullah Çelik, dün sabahın erken saatlerinde mahkemeye çıkarıldı.

Cinayeti soruşturan müfettiş muavini Hüseyin Zaifer, olayın 8 Mart 2020 tarihinde Girne’de

Şht. Nahit Hasan Sokak üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Zaifer, Lort’un yaşadığı apartmanın önünde yaşanan olayda 41 promil alkolün etkisi altında olan zanlının ekmek bıçağı ile cinayeti işlediğini belirtti.

Müfettiş muavini Zaifer, zanlının kendisinden ayrılmak istediği gerekçesiyle 24 santim uzunluğundaki ekmek bıçağı ile Elif Lort’u boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaralanmasına neden olduğunu söyledi.

Zaifer, hastaneye kaldırılan Elif Lort’un hayatını kaybettiğini, zanlının ise olay yerinden kaçmaya çalıştığı esnada yakalandığını belirtti.

10 kişiden ifade alındı

Müfettiş muavini Zaifer, olayda kullanılan bıçağın ise zanlının tasarrufunda bulunduğunu ifade etti.

Zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluk emri alındığını, bu süre içerisinde 10 kişiden ifade alındığını kaydeden müfettiş muavini, 9 Mart günü Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde yapılan otopside Elif Lort'un ölüm sebebinin "delici/kesici alet yaralanmasına bağlı, iç organ ve büyük damar kesileri, iç ve dış kanama" sonucu olduğunu açıkladı.

11 bıçak darbesi…

Zaifer, Lort'un otopsisinde 11 bıçak darbesi aldığının tespit edildiğini belirtti.

Müfettiş muavini Zaifer, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu ve zanlının ceza-i ehliyeti olup olmadığının araştırılacağını belirterek, 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.