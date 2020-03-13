KKTC’de panik havası

Bakanlar Kurulu dün, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığında olağanüstü toplandı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, toplantı için Başbakanlık binasına gelişinde Başbakan Ersin Tatar tarafından karşılandı. Akıncı ve Tatar’ın corona virüs önlemleri çerçevesinde birbiriyle el sıkışmaması, bunun yerine ellerini göğüslerine götürerek selamlaşmaları dikkat çekti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, hükümetin corona virüsle ilgili önlemler konusunda aldığı kararları açıkladı. Özersay, “İçiniz rahat olsun, panik yapmayın. Hayat devam ediyor. Tedbirlerle sakin ve makul bir yol çizmek zorundayız” dedi.

Özersay’ın açıklamasına göre alınan kararlar şöyle:

1-Akyar ve Yeşilırmak kara sınır kapıları 22 Mart’a kadar kapanacak.

Ledra Palas, Metehan ve Beyarmudu kapıları açık olacak.

2-Bazı ülkelerden yolcuların KKTC’ye tüm kara ve deniz kara kapılarından girişler yasaklandı. Uygulama gece yarısından itibaren 1 Nisan’a kadar yürürlükte kalacak.

3-Tüm okullar 22 Mart’a kadar kapalı olacak.

4-Sinemalar kapalı olacak, tiyatro, konser, festival gibi etkinlikler 22 Marta kadar iptal edilecek.

5-Tüm spor müsabakaları 22 Marta kadar iptal edilecek.

6-Yabancıların yeni ön izin almaları 22 Marta kadar durdurulacak.

7-Maske, eldiven, dezenfektanlar gibi ürünler Bakanlar Kurulu kararıyla denetimli mal olarak ilan edildi.”

Panik yapmadan tedbirli olarak riski azaltabiliriz

Dünya Sağlık Örgütü’nün uyarıları ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’nden yapılan çağrıların “radikal ve agresif tedbirlerin hemen şimdi alın” şeklinde olduğunu söyleyen Özersay, tüm vatandaşların bunu dikkate alması gerektiğini belirtti.

Panik yapmadan tedbirli olarak riskin azaltılabileceğini kaydeden Özersay, hem dışarıdan gelebilecek riski hem de içeride yayılma riskini azaltmak ve önlemek için birtakım tedbirler alındığını söyledi.

Özersay, bu tedbirlerin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yangını da dikkate alarak kademeli olarak yeniden gözden geçirilebileceğini ifade etti.

Akyar ve Yeşilırmak 22 Mart’a kadar kapatılacak

Akyar ve Yeşilırmak geçiş kapılarını 22 Marta kadar kapatma kararı alındığını dile getiren Özersay,

o tarih geldiğinde kararın yeniden gözden geçirileceğini belirtti.

Özersay, Metehan, Ledra Palas, Beyarmudu kapılarının açık kalacağını söyledi.

Yasak listesine alınan ülkeler

Ülkeye İtalya, İran, Irak, Çin ve Güney Kore’den gelişlerin daha önce durdurulduğunu anımsatan Özersay, buna ilaveten Fransa, İspanya, Almanya, Yunanistan, ABD, İsviçre, Japonya, Norveç, Hollanda, Danimarka, İngiltere, İsveç, Hong Kong, Belçika, Singapur, Avusturya, Katar ve Bahreyn’den gelecek yolcuların ve bu ülke vatandaşlarının tüm kara deniz ve hava giriş kapılarından girişini yasakladıklarını ifade etti.

14 gün evlerinde gözlem altında tutulacak

Özersay, “Bu ülkelerden ülkemize seyahat edecek vatandaşlarımız ile ülkemizde muhaceret izinli olanlar ülkemize girebileceklerdir. Ancak girişleri ertesinde 14 gün boyunca evlerinde gözlem altında tutulacaklardır. Buna uymayanlar aleyhinde Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kuralları uyarınca Sağlık Bakanlığı gerekli bütün tedbirleri alacaktır” dedi.

Özersay, bu uygulamanın bu gece yarısından itibaren yürürlüğe gireceğini ve 1 Nisan 2020’ye kadar yürürlükte kalacağını ve eğer ihtiyaç hissedilirse daha erken tarihte değerlendirme yapılarak kararın değiştirilebileceğini kaydetti.

Tüm eğitim kurumları 22 Mart’a kadar kapalı olacak

Kreşten üniversiteye, tüm eğitim kurumları, dershane ve etüt merkezleri dahil tüm okulların 22 Mart’a kadar kapalı olacağını söyleyen Özersay, ayrıca 3 Nisan’a kadar tüm okullardaki sportif, kültürel ve sosyal aktivitelerin de askıya alındığını kaydetti.

Yurt dışına gitmeyin, toplu ortamlarda bulunmayın

Sinema, tiyatro, konser, festival ve miting gibi diğer kitle toplantılarının da 22 Mart tarihinde kadar iptal edildiğini dile getiren Özersay, vatandaşlara zorunlu olmadıkça yurt dışına gitmemeleri ve çok sayıda kişinin toplu olarak bulunduğu ortamlarda bulunmamaları çağrısını yaptı.

Spor müsabakaları iptal edildi

Tüm spor müsabakalarını 22 Mart’a kadar iptal ettiklerini duyuran Özersay, bu tarihten sona yeniden takvimlendirme çalışması yapılacağını söyledi.

Özersay, yabancıların yeni çalışma ön izni almaları 22 Mart tarihine kadar durdurulacağını ve bu uygulamanın yarından itibaren uygulamaya konacağını belirtti.

Fırsatçılara tedbir ve ceza

Bakanlar Kurulu Sözcüsü Özersay, Mal ve Hizmetlerin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Emirnamesi’nde bir değişiklik yapıldığını ve maske, eldiven, tıbbi maske, dezenfektan, antiseptikler, alkollü içecek hariç alkollerin denetimli mal olarak ilan edildiğini açıklayan Özersay, bundan böyle piyasada fahiş fiyat veya stoklama yoluna gideceklere karşı somut tedbir ve ceza uygulamak üzere Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın görev üstlendiğini söyledi.

Olağanüstü hal ilanı söz konusu değil

Sadece devletin değil bireylerin de tedbir almasının önemli olduğunu kaydeden Özersay, “Hayat devam ediyor, olağanüstü hal ilanı söz konusu değil. Buna benzer şeyler sosyal medyada yazılıyor… Olağanın dışında bir durum var. Tedbir almak durumundayız” dedi.

Bireylerin hijyen kurallarına dikkat etmesini, toplu ve kapalı mekanlardan uzak durmaya özen göstermesini isteyen Özersay, diğer tedbirlerin sağlık alanındaki uzmanlar tarafından zaten günlerdir detaylı olarak açıklandığını söyledi.

Başka bazı tedbirler de yürürlüğe girebilir

Özersay, önümüzdeki saatlerde ve günlerde Bakanlar Kurulu’nun yapacağı değerlendirme ile başka tedbirleri de yürürlüğe koyabileceğini kaydetti.