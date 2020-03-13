Mersin’den getirdi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir apartman dairesinde uyuşturucu madde olduğuna dair ihbar alan Narkotik Şube ekipleri, baskın düzenledi. Operasyonda uyuşturucu yerine silah ve mermi bulundu. Polis, silah ile mermileri emare alırken, ev sahibi Ekrem Kale gözaltına alındı. Kale dün tutukluluk istemi ile mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis çavuşu Erdal Dal, 11 Mart 2020 tarihinde, zanlının ikametgâhında uyuşturucu olduğuna dair ihbar alındığını söyledi.

Polis, narkotik ekiplerinin ihbarı doğrultusunda gerçekleştirdiği arama sonucunda, mutfakta bulunan ayakkabı dolabı içerisinde, 1 adet 7.65 çapında tabanca, içerisinde 6 adet canlı mermi bulunan şarjör ve bir poşet içerisinde 6 adet canlı mermi ele geçirdiklerini söyledi.

Silah, balistik incelemede

Zanlının, gönüllü ifade vererek tabancayı 2018 yılında Mersin’den getirdiğini itiraf ettiğini anlatan Dal, silahın balistik incelemeye gönderileceğini belirterek, soruşturma maksatlı mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, soruşturmanın salimen yürütülmesine olanak sağlamak amacı ile zanlının, bir gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.