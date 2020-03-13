Almanya; KKTC’deki 141 vatandaşını istemiyor

Almanya; KKTC’de bulunan 141 vatandaşının ülkeye dönüşünü kabul etmiyor

Kuzey Kıbrıs’a 8 Mart tarihinde tatil amaçlı gelip, Gazimağusa’da Salamis Otel’de konaklayan Alman bir kadında corona virüsü çıkması üzerine aynı otelde kalan ve karantinaya alınan 141 kişi ülkelerine gönderilemiyor.

Alman yetkililerin, 141 turisti karantina süresi olan 14 gün sonra geri alacağını KKTC makamlarına ilettiği kaydedildi.

Almanya Büyük Elçisi ile görüşmelerin devam ettiği belirtilirken, Başbakan Ersin Tatar, Almanya’nın karantinadaki vatandaşlarını almadığını doğruladı.

Almanya Büyük Elçisi ile görüşmelerin devam ettiğini aktaran Tatar, BRTK’de katıldığı bir programda Almanya’nın vatandaşlarını 14’üncü günün sonunda ülkesine alacağını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2020, 12:16