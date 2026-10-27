Hedef hayatın ucuzlatılması

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, ekonomiye ilişkin hedeflerini açıkladı. İncirli, temel tüketim maddelerinde KDV’nin sıfırlanmasına yönelik çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Ülkede yaşanan sorunların temelinde yönetim anlayışının bulunduğunu ifade eden İncirli, CTP’nin ekonomiyi yeniden ayağa kaldırmak, devlet kurumlarını güçlendirmek ve toplumun geleceğe güvenle bakmasını sağlamak amacıyla hazırlıklarını tamamladığını belirtti.

“6 Aralık’a kadar çok çalışacağız. 6 Aralık’tan sonra daha da çok çalışacağız.” diyen İncirli, "güçlü" kadrolarıyla göreve hazır olduklarını, dürüst yönetim, güçlü kamu hizmetleri ve güvenli bir gelecek hedefiyle hareket ettiklerini söyledi.

“Üretime dayalı bir ekonomik modelle ilerleyeceğiz”

Ekonomiye ilişkin hedeflerini de anlatan İncirli, hükümete gelmeleri halinde öncelikle devletin mali durumunu bütün yönleriyle inceleyerek elde edilen verileri kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.

Alım gücünün korunması ve üretimin desteklenmesinin öncelikleri arasında yer aldığını ifade eden İncirli, “Bizim için önemli olan istihdamın korunmasıdır.” dedi.

Üretim maliyetlerini düşürmek, nitelikli iş gücünü geliştirmek ve katma değer yaratan ekonomik faaliyetleri desteklemek amacıyla hazırlık yaptıklarını kaydeden İncirli, sanayi ve tarım başta olmak üzere üretime yönelik destekleri, hedefleri ve sonuçları ölçülebilir şekilde uygulayacaklarını söyledi.

Enerji maliyetlerini azaltmak, teknolojik yatırımları teşvik etmek ve yerli üretimi artırmak için çalışacaklarını belirten İncirli, “Çünkü üretmeden bu ekonominin de ayakta kalamayacağını biliyoruz. O yüzden biz üretime dayalı bir ekonomik modelle ilerleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Temel tüketim maddelerinde KDV’nin sıfırlanmasına yönelik çalışmalar yapacaklarını belirten İncirli, ihtiyaç sahibi yurttaşlara KDV iadesi sağlanmasının da hazırladıkları politikalar arasında bulunduğunu söyledi.

Nüfus sayımının da öncelikli çalışmaları arasında yer aldığını belirten İncirli, “Nüfus sayımı olmadan bizim bu ülkeyi sağlıkta, eğitimde, güvenlikte, ulaşımda planlamamız da mümkün değil.” dedi.

İncirli, CTP’nin toplumun bütün kesimlerine eşit ve nitelikli hizmet sunma anlayışıyla hareket edeceğini ifade etti.

Kadınlarımıza destek olacağız

Bu arada İncirli, CTP Kadın Örgütü Lefkoşa İlçesi Haspolat Ocağı’nın düzenlediği etkinlikte kadınlar bir araya geldi.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli burada yaptığı konuşmada, “CTP’nin politikaları her zaman sosyal olarak güçlü politikalardır. Yeni dönemde kadın dayanışması, eşitlik ve kız kardeşlik daha da güçlenecek” dedi.

Bir ülkeyi yöneten insanların, kaynaklarını nereye yönlendireceğinin bir tercih olduğunu kaydeden İncirli, “Bizim tercihimiz en çok ihtiyacı olanın yanında olmak” dedi.

