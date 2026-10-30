Hedefi kentsel dönüşüm

Lefkoşa Türk Belediyesi Ulusal Birlik Partisi (UBP) Başkan adayı Mehmet Aktunç, UBP Belediye Meclisi Üyesi adaylarıyla birlikte sırasıyla Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ile Kıbrıs Türk Barolar Birliği’ni ziyaret etti.

Ziyaretlerde Lefkoşa’nın mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aktunç, belediyenin işleyişinden yapı denetimine, imar süreçlerinden kentsel dönüşüme, şeffaflık ve denetime kadar yeni döneme ilişkin hedeflerini anlattı.

Aktunç, kentsel dönüşüm konusunda bugüne kadar gerekli adımların atılamadığını belirterek, üç yıldır hayata geçirilemeyen kentsel dönüşüm yasasının yeni dönemde yakın takipçisi olacaklarını söyledi.

Aktunç, özellikle eski yapıların güvenliğinin sağlanmasının doğrudan insan hayatını ilgilendiren bir mesele olduğuna dikkat çekti.

Kentsel dönüşüm konusunda belediyenin yalnızca bekleyen bir pozisyonda olmayacağını ifade eden Aktunç, yasanın hayata geçirilmesi için merkezi hükümet nezdinde baskı unsuru oluşturacaklarını ve sürecin sonuçlandırılması için takipçi olacaklarını kaydetti.

