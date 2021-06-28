Henüz 40 yaşındaydı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) öğretim üyelerinden Volkan Güngör’ün ani ölümü, öğretim görevlisi arkadaşları, öğrencileri ve ailesi tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre; Lapta’da kaldığı otel odasında rahatsızlanan 40 yaşındaki Volkan Kadir Güngör, dün saat 02.30 sıralarında ambulans ile Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırıldığı sırada yolda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Volkan’ın ölüm nedeninin otopsi sonrasında belli olacağı belirtildi.

