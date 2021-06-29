Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün görüştüğü Fransa’nın Kıbrıs Büyükelçisi Salina Grenet-Catalano’ya, “bölgede ve Kıbrıs adasında adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir uzlaşının iki tarafın mutlak eşitliğine saygı çerçevesinde sağlanabileceğini, bunun yolununsa; egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde, mevcut iki devletin iş birliğini içeren bir ilişkiyle başarılabileceğini” vurguladı.
Tatar adına açıklama yapan Cumhurbaşkanı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol şunları kaydetti:
“Cumhurbaşkanımız, samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, muhatabıyla Cenevre’de gerçekleşen 5 + BM gayriresmî toplantısını ve Brüksel’de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapmış olduğu görüşmeyi ele alarak karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.”
İzlenecek yol belli
Tatar, Fransız büyükelçiye Kıbrıs’ta adil bir çözümün iki tarafın mutlak eşitliğine dayandığını anlattı
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün görüştüğü Fransa’nın Kıbrıs Büyükelçisi Salina Grenet-Catalano’ya, “bölgede ve Kıbrıs adasında adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir uzlaşının iki tarafın mutlak eşitliğine saygı çerçevesinde sağlanabileceğini, bunun yolununsa; egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde, mevcut iki devletin iş birliğini içeren bir ilişkiyle başarılabileceğini” vurguladı.
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