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İzlenecek yol belli

Tatar, Fransız büyükelçiye Kıbrıs’ta adil bir çözümün iki tarafın mutlak eşitliğine dayandığını anlattı

İzlenecek yol belli
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün görüştüğü Fransa’nın Kıbrıs Büyükelçisi Salina Grenet-Catalano’ya, “bölgede ve Kıbrıs adasında adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir uzlaşının iki tarafın mutlak eşitliğine saygı çerçevesinde sağlanabileceğini, bunun yolununsa; egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde, mevcut iki devletin iş birliğini içeren bir ilişkiyle başarılabileceğini” vurguladı.
Tatar adına açıklama yapan Cumhurbaşkanı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol şunları kaydetti:
“Cumhurbaşkanımız, samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, muhatabıyla Cenevre’de gerçekleşen 5 + BM gayriresmî toplantısını ve Brüksel’de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapmış olduğu görüşmeyi ele alarak karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.” 

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