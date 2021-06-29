Maraş eylemi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz Barış Harekâtı yıldönümünde Kıbrıs’a yapacağı ziyaret çerçevesinde Maraş’ın askerî bölge statüsünün kaldırıldığını ilan ederek, bölgeyi yerleşime açma olasılığına karşılık Rum Yönetimi’nin bunu “engelleme eylem planı” arayışında olduğu bildirildi.

Fileleftheros’un “Maraş İçin Ulusal Politika… Türk Projelerine Tepki Planı Aranıyor” başlıklı haberine göre, Türkiye’nin bölgeyle ilgili niyetini ve bundan sonra atmayı planladığı adımları çözmek için sürekli bilgi toplayan Rum Yönetimi, önümüzdeki dönemde Maraş kökenli Rumlara Kıbrıs Türk idaresi altında Maraş’a dönme veya Taşınmaz Mal Komisyonu’na toplu başvuru çağrısı yapılması kaygısı duyuyor.

Türk tarafının kapalı Maraş’ı, üçüncü taraflardan gelecek tepkileri mümkün olduğunca azaltarak yerleşime açmak maksadıyla böyle bir harekette bulunmasının “kentlerinin ve geri dönüş rüyalarının yıkılmakta olduğunu gören Maraş kökenliler arasında büyük bir karışıklık yaratacağını” değerlendirmesi yapılıyor.

Yonannu açıklama yaptı

Gazete, Türk tarafı bölgeyle ilgili hareketlere başladığında Rum yönetiminin sakinleştirme açıklamalarına rağmen Maraş kökenliler arasında yoğun bir hoşnutsuzluk ve öfke oluştuğuna dikkat çekti. Sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu geçen hafta sonu verdiği bir söyleşide, yalnız Kapalı Maraş’ta değil, Mağusa bölgesinde malını satanlar olduğuna dikkat çekerek, 6 Temmuz’da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis’le gelişmeleri ele alacakları belirtti.

Habere göre, dün Kıbrıs Haber Ajansı’na (KİPE), görüşme sırasında Anastasiadis’ten “Maraş için Ulusal bir Politika talep edeceklerini ve Maraş kökenli Rumlara, Kıbrıs Türk idaresi altında dönme çağrısı yapılırsa, Rum tarafının tepkisinin ne olacağını soracaklarını anlatan Yoannu “Orada çok büyük sorun olacak. Doğru icraat olmazsa, çok fazla sorun çıkacak” dedi. Anastasidis’ten, kapalı Maraş konusunu aktardığı yabancı yetkililerin verdiği tepkiler hakkında da bilgi isteyeceklerini kaydetti.

Simos Yoannu, Türk tarafının “bir yandan Kıbrıslı, Rumlar Kıbrıs Türk idaresi altında dönsün derken bir yandan da Maraş EVKAF’a aittir dediğin” işaret edilerek, bölgedeki binaların yüzde 90’ının oturulamayacak durumda olduğunu ve altyapı bulunmadığını söyledi.