Duyarlılık örneği

Türk Birliği Dayanışma Derneği, Lefkoşa’da 50 aileye hijyen malzemesi dağıttı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, TÜRKBİR Asbaşkanı Mustafa Şöföroğlu ve Genel Sekreter Buğra Acar tarafından, 5 çeşit hijyen malzemelik paketler halinde Lefkoşa’da 50 aileye dağıtım yapıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Mustafa Şöföroğlu, Covid-19 salgının ülkede ve dünyada devam ettiğine işaret ederek, dernek olarak kendi bünyelerinde hazırladıkları paketleri Lefkoşa’da ihtiyaçlı ailelere ulaştırdıklarını kaydetti.

“Toplumsal duyarlılığın artırılması, birlik ve beraberliğin devamı anlamında kendi bütçemize göre katkı sağlamak istedik” diyen Şöföroğlu, herkesin dayanışma içinde olması gerektiğine vurgu yaptı.

Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2021, 10:13