Büyükoğlu: Mutluluk verici

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), Kıbrıs Sigorta ile toplu iş sözleşmesi imzaladığını açıkladı.

Kıbrıs Sigorta çalışanlarının haklarını güvence altına alan toplu iş sözleşmesiyle ilgili açıklama yapan HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu, bir iş yerinde daha çalışanların haklarını güvence altına almaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Büyükoğlu TİS imzalanmasının bir iş yerinde çalışanların haklarının güvence altına alınması ve çalışma huzuru anlamında çok önemli olduğunu belirtirken, sendika olarak her geçen gün daha fazla iş yerinde örgütlenmelerinin de mutluluk verici olduğunu kaydetti.

Büyükoğlu, üye sayıları artarken çalışanları daha iyi koşullar sağlamaya devam edeceklerini, bunun için örgütlülüğün şart olduğunu vurguladı.