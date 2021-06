Zehri değil doğayı hisset  

Gençleri ve çocukları uyuşturucu ve bağımlılıktan uzak tutmak amacıyla, sportif ve sosyal etkinliklere yönlendirilmesinin önemine vurgu yapmak için, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde, Medi Foundation iş birliğinde ve Alsancak Belediyesi ev sahipliğinde, “Doğayı Hisset Şöleni” düzenlendi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlik, Alsancak Belediyesi Özgürlük Milli Parkında yer aldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başbakan Ersan Saner etkinliğe katılarak, çalışmalara destek verdi. Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser’in de hazır bulunduğu etkinlikte Avrupa 2.’si olan KKTC Hava Sporları Federasyonu Yamaç Paraşütü Milli Sporcuları, tören alanına iniş gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz günlerde IFBB Dünya Fitness şampiyonu olan Nev Fitness sporcuları ve antrenörleri Neval Çelebioğlu Akgürgen, Avrupa 2.’si olan KKTC Hava Sporları Federasyonu Yamaç Paraşütü Milli Sporcularına, madalyaları, etkinliğe katılan protokole anı plaketleri ve etkinliğin gerçekleşmesine katkı sağlayanlara teşekkür plaketleri sunuldu.

Etkinlikte daha sonra, Nev Fitnes sporcularının gösterisi, Okçuluk ile atış alanında tanıtım ve atış eğitimleri, Uçurtma Şenliği, Alsancak Park Ormanı’nda çocuklara yönelik Ödüllü Hazine Avı Yarışması, “Çocuklara Sevgi Aşılıyoruz” sloganı ile Halat, ip atlama, yakan top, çuval yarışı, lingiri, yumurta taşımayarışmaları, KKTC KEMPO Savunma Sporları Federasyonu sporcularının gösteri maçları, Aerobik Kango Sporu’nun tanıtımı ve gösterisi, Survivor Parkuru’nda çocuklara yönelik yarışmalar Kryo Show, Mini Disco etkinliği, ödül töreni yer aldı.

Tatar katkı koyan herkesi kutladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, etkinliğin büyük anlam taşıdığına vurgu yaparak, organizasyonun gerçekleşmesine katkı koyan herkesi kutladı.

Yaşadığımız ülkenin güzelliklerinin ve değerinin bilinmesi gerektiğine vurgu yapan Tatar, bu topraklarda yaşayan herkesin, tüm yöneticilerin her bir bireyin KKTC’nin, ülkede yaşayan gençlerin, çocukların geleceği için birlikte uğraş verdiğini kaydetti.

Başbakanlığı döneminde birlikte çalıma fırsatı bulduğu Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve ekibini, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konusunda gençleri ülke insanını, çocukları bilinçlendirmek, farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirildiği etkinliklerden dolayı kutlayan Tatar, gençler, çocuklara ailelerine, sigaradan da uzak durmaları çağrısında bulundu.

Pandemi döneminde, sağlığın her şeyden daha önemli olduğu gerçeğinin bir kez daha ortaya çıktığını anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Sağlığımız yerinde olursa yaşama daha iyi bağlanabiliriz daha üretken olabiliriz, çocuklarımızla daha fazla refah mutluluk ve güzellikler bulabiliriz” diye konuştu.

Etkinliğe kaktı koyan sportif ve sosyal alanda faaliyet gösteren derneklere, çocukların yetiştirilmesi konusunda yaptıkları çalışmalar için teşekkür eden Tatar, KKTC adına, dış ülkelerde uluslararası etkinliklere katılan genç ve minik sporcuların, önemli başarılar göstererek şampiyonluklar kazanmasının büyük gurur olduğunu vurgulayarak, sporcular ve eğitmenlerini kutladı.



Saner: Büyük önem taşıyor

Başbakan Ersan Saner’de etkinlikte yaptığı konuşmada, etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, sporun, doğayla iç içe olmanın doğayla entegre olarak yapılacak sportif faaliyetlerin insan yaşamı için büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Bugün uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede gençlerin, sportif sosyal aktivitelere yönlendirilmesinin önemine vurgu yapan, “Doğayı Hisset” temasıyla, gerçekleşen etkinlikte verilecek mesajların, tüm adaya yayılacağına inanç belirten Saner, bu konuda ülke genelinde bir farkındalık yaratılması için tüm paydaşların elinden geleni yapacağını kaydetti.

Saner, “Doğa hepimizi içinde barındırıyor ancak doğayı ancak sıkıntılı dönemlerde hatırlayabiliyoruz. Aslında, yaşamın temelini oluşturan doğa ve çevreyi, her gün düşünmeli ve doğaya sürekli saygılı davranmalıyız” diye konuştu.

Ataser: Genç nesiller korunmalı

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser etkinliğin ikincisini düzenlemekten mutluluk duyduklarını ve organizasyonun sürekliliğini sağlamak için her türlü katkıyı sağlayacaklarını belirterek, programa katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Ataser, yöneticiler olarak amaçlarının, çocuklar ve gençler arasında, bağımlılık ve uyuşturucu ile mücadele konusunda farkındalık yaratmak, genç nesilleri sportif sosyal etkinliklerle bu tür kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak olduğunu vurguladı.

Gençler sportif ve sosyal etkinliklere yönetilmeli

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, komisyonun kurulduğu günden beri, “Çocuklara Sevgi Aşılıyoruz” projesiyle çocuklara ve gençleri uyuşturucu bağımlılık ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için, birçok sportif ve sosyal etkinlik düzenlediklerini kaydetti.

2 yıl önce Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ile etkinliğin ilkini düzenlediklerini anımsatan Karaokçu, programın hazırlanmasına katkı koyan herkese teşekkür etti.

Medi Foundation Başkanı İsmet Medi, toplumun geleceği olan gençlerin bağımlılık ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan uzak kalması için, sportif ve sosyal etkinliklere yönlendirilmesinin büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, etkinliğin gerçekleşmesine katkı koyan tüm paydaşlara teşekkürlerini sundu.

Yaşama Sporla Bağlan Derneği Başkanı Umut Madenoğlu da gençler ve çocukları uyuşturucu ve bağımlılıktan uzak tutmak bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla düzenledikleri etkinliklere destek veren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Başbakan Ersan Saner ve diğer yetkililere ve organizasyonun gerçekleşmesine katkı sağlayan herkese teşekkür etti.