Kaos ortamına itildik

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, belediyelerin devletten aldığı suyun ton fiyatının 7,5 TL’ye yükselmesine tepki gösterdi.

Şenkul, “Fiyatlar değişti ama hükümet eliyle belediyeler kaos ortamına itildi” dedi.

Şenkul, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“Bu rakamı belediye depolarına düşen her ton suyun fiyatıdır. Kayıp/kaçak, eve kadar suyun taşınma maliyeti, faturalama ve tahsilat maliyeti de eklendiği zaman Girne Belediyesinin ton başı maliyeti 12 TL’nin üzerindedir.”

Yeni yapılan yasa kapsamında su fiyatlarının tüzük ile belirlenmesi gerektiğine işaret eden Şenkul, konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Belediye meclisimizde biz tüzüğümüzü yaptık ve en düşük kullanım olan 0-10 tonu yaklaşık 119 TL yaparak, o kalemdeki ton başı birim fiyatını 11,90 TL olarak belirledik ki bu zararına satıştır bizim için.

Bu bilgilerden sonra bir ek bilgi daha vermemiz gerekmektedir. Bizim yeni tüzüğümüzü yürürlüğe koymak için merkezi idareden onay isteyip istemediğimiz noktasında 2 farklı hukuki görüş vardır. Birincisi belediye meclisi kararı yetkilidir derken İkincisi merkezi idare onayını işaret etmektedir.”

