Her eve fiber kablo döşenecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından Antalya’da düzenlenen etkinlikte, adanın bir bilişim adası olması için yakın zamanda icraata geçileceğini, 2024’te her eve fiber kablo döşenmesini hedeflediklerini kaydetti.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, TBD tarafından Antalya’da “Doğal Afetlere Dayanıklı Kritik Altyapılar” teması ile düzenlenen, Türkiye’de kamu ve özel sektör bilişimi alanında en kapsamlı etkinliklerden olan “Kamu-BİB’26 ve BİMY’30 Bütünleşik Etkinliğinin” açılışında konuştu.

Arıklı konuşmasında, 6 Şubat depreminde Şampiyon Melekler’in bir cinayete kurban gittiğini, devlet ve halk olarak suçlu olanların peşini bırakmayacaklarını belirtti.

Tema olarak “Doğal Afetlere Dayanıklı Kritik Altyapılar”ın seçilmesinin isabetli olduğunu, 6 Şubat depreminde yaşanan acıların Türk milletini derinden sarstığını, 50 binden fazla insanın yaşamını yitirdiğini ve 800 binden fazla konutun yıkıldığını anımsatan Arıklı, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde depremin acısını en derinden hissettik. 24 tanesi şampiyon voleybolcu çocuklarımız olmak üzere 49 canımız hayatını kaybetti. Tabi depremler kaderdir ama depreme dayanıksız evlerde, konutlarda yaşamak bir tercih, yaşatmak aynı şekilde sorumsuzluktur” dedi.

İsias Hotel’de kolonların kesildiğini belirten Arıklı, “Şimdi o cinayeti işleyen insanların 22 yıl ile yargılanması ve günün sonunda 10-12 yılda hapisten çıkması ibret verici bir ceza olarak adlandırılamaz. Bu vesile ile ve sizlerin vasıtasıyla, Türkiye kamuoyuna duygularımızı ifade etmek isterim” dedi.

5G’ye geçeceğiz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için bir ideal geliştirdiklerinin atını çizen Erhan Arıklı, bundan birkaç ay önce Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile görüştüğünü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni bilişim adası haline getirmek için neler yapılması gerektiğini konuştuklarını söyledi. Mehmet Fatih Kacır ile konuyu görüşmeye devam edeceklerini aktaran Arıklı, kısa süre içerisinde icraata geçileceğinin altını çizdi.

Arıklı konuyla ilgili şunları söyledi:

“Doğrudur, şu anda teknolojiyi yakalamada KKTC oldukça geri. Daha 4.5G’ye yeni geçtik. 5 yıl içerisinde 5G’ye geçeceğiz. Ama teknolojideki gelişmeyi görünce iki GSM operatörümüze ‘5G’yi bırakın 6G’ye hazırlık yapın’ dedim. Çünkü şu anda dünyanın birçok ülkesi 5G’yi kullanıyor ama 6G hazırlıkları var. Biz 5G’yi 5 yıl içerisinde geçtiğimizde dünya belki de 6G’yi kullanmaya başlayacak. Bu baş döndürücü teknolojik gelişmeleri yakalayabilmenin bu toplantıların sonucu olarak karşımıza çıkmasını umuyorum.”

Her eve fiber optik kablo 2024’te

KKTC’nin bilişim adası olabilmesi için önce altyapının oluşturulması gerektiğini kaydeden Arıklı, “Büyük ölçüde teknolojik eksikliklerimiz var, mevzuat eksikliklerimiz var ve bunlarla ilgileneceğiz. Şimdi 2024 yılında her eve fiber-optik kablo projemizi gerçekleştireceğiz inşallah ve tüm adayı teknopark ilan edeceğiz. Doğu Akdeniz Üniversitesi ve ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde teknoparkımız var ama üniversitelerde teknopark kurmak yerine bütün adayı teknopark ilan ederek adadaki her türlü teknolojik gelişmeyi değerlendirir ve bunları devlet desteği ile teşvik kapsamına alırsak 2025-26 yıllarında bilişim adası olma yönünde çok önemli mesafe kaydedeceğiz” dedi.