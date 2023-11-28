banner564
banner556

Muhteşem bir konser oldu

Levent Yüksel, Letafet sahnesinde hafızalara kazınan efsane hit şarkılarını seslendirdi

banner611
Muhteşem bir konser oldu
banner598
banner616

Türk pop müziğine yön veren şarkılara imza atan Levent Yüksel, geçtiğimiz Cumartesi akşamı, Merit Park Letafet sahnesinde sevenleri ile yeniden bir araya geldi.
Günler öncesinden tüm rezervasyonların dolduğu konserde, sanatçıyı büyük bir kalabalık karşıladı. 
“Ya Sonra” ile sahneye giriş  yapan sanatçı, “Med Cezir”, “Kadınım” ve  “Zalim” gibi hafızalara kazınan efsane hit şarkıları, hayranları ile birlikte  büyük bir coşkuyla hep bir ağızdan seslendirdi.
Yüksel, muhteşem enerjisiyle ve sahne performansı ile de müzikseverlerden büyük alkış aldı.
Yoğun ilgileri için dinlecilerine teşekkür eden sanatçı, yakın zamanda yeniden buluşmayı dileyerek sahneden ayrıldı. 


 

Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023, 09:18
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Önce tespit sonra ödeme
Önce tespit sonra ödeme
  1. KIBRIS

banner582

banner608

banner581

banner474