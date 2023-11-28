Muhteşem bir konser oldu

Türk pop müziğine yön veren şarkılara imza atan Levent Yüksel, geçtiğimiz Cumartesi akşamı, Merit Park Letafet sahnesinde sevenleri ile yeniden bir araya geldi.

Günler öncesinden tüm rezervasyonların dolduğu konserde, sanatçıyı büyük bir kalabalık karşıladı.

“Ya Sonra” ile sahneye giriş yapan sanatçı, “Med Cezir”, “Kadınım” ve “Zalim” gibi hafızalara kazınan efsane hit şarkıları, hayranları ile birlikte büyük bir coşkuyla hep bir ağızdan seslendirdi.

Yüksel, muhteşem enerjisiyle ve sahne performansı ile de müzikseverlerden büyük alkış aldı.

Yoğun ilgileri için dinlecilerine teşekkür eden sanatçı, yakın zamanda yeniden buluşmayı dileyerek sahneden ayrıldı.





Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023, 09:18