Haklı bir serzeniş!

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yasama ve denetim gündemiyle dün Zorlu Töre başkanlığında saat 12.45’te toplandı.

Genel Kurulda ilk olarak onaya sunuşlara yer verildi. Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun Toprak Ürünleri Kurumu’nun (TÜK) 2022 ve 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarıları ile Ekonomi, Maliye ve Bütçe Plan Komitesi’nin tasarılara ilişkin raporunun dünkü Genel Kurulu’na alınmasına ilişkin tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin öneri sahipleri adına sunduğu İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü Kuruluş Görev ve Yönetim İlkeleri Değişiklik Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi oy birliğiyle onaylandı.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi’nde ivedilikle görüşülen Anayasanın 159'uncu Maddesinin (1)'inci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamına Giren Taşınmaz Malların Tazmini, Takası ve İadesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesinin yapılmasına ilişkin tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde ivedilikle görüşülen Toprak Ürünleri Kurumu’nun (TÜK) 2022 ve 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarılarının Genel Kurulda üçüncü görüşmelerinin yapılmasına dair tezkereler oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul daha sonra okutulup bilgiye sunulacaklarla devam etti.

Buna göre, Başbakanlığın TÜK 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın yeniden incelenmek üzere geri çekilmesine dair tezkeresi okundu.

Genel Kurulda TÜK’ün 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşüldü.

Ekonomi, Maliye ve Bütçe Plan Komitesi Başkanı Resmiye Canaltay, yasa tasarısıyla ilgili raporu okudu.

Şahali: Fahiş fiyatla alım yapılıyor

Bu konuda ilk sözü CTP milletvekili Erkut Şahali alarak, “Her şeyiyle ile gayri yasal bir düzen, her şeyiyle gayri yasal bir bütçe…” değerlendirmesinde bulundu.

TÜK’ün 40 bin tonluk alım için gayri yasal bir ihale açtığını, en düşük teklifin 210 dolar olduğunu ancak buna rağmen hiçbir sözleşme imzalanmadığını kaydeden Şahali, 5 bin tonluk ürünün 263 dolardan, 8 bin ton arpanın 235 dolardan satın alındığını söyledi.

Şahali, “13 bin tonluk arpa alımında TÜK’ün fazladan ödediği miktar, 465 bin dolardır. Bu, bugünkü kurla 14 milyon TL ediyor. 3 yıldır tam da bu şekilde yönetilen bir TÜK var. TÜK habire fahiş fiyatlı alımlar yapıyor. Hazine, hayvancı TÜK’ün getirdiği fahiş fiyatlı arpayı satın alabilsin diye fiyatına sübvansiyon uyguluyor” dedi.

“Abuk sabuk bir anlayışla yönetilen TÜK’te tek bir alımda yarım milyon dolar heba ediliyorsa, siz varın 3 yıldır yaşananları düşünün” şeklinde konuşan Şahali, TÜK’ün aylık arpa ihtiyacının 10 ile 12 bin ton arasında olduğunu, şu an Gazimağusa Limanında tahliyesi devam eden arpanın bir aylık stok olduğunu söyledi.

Şahali, “Eğer Sayıştay varsa TÜK’e el koymak durumundadır. Kıb-Tek’te son yıllarda yaşanan daha büyük bir yolsuzluğun ve rezaletin bu kurumda yaşandığını raporlamak durumundadır” ifadelerine yer verdi.

Çavuş: 210 dolara sözleşme imzalanamadı

Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş da Genel Kurulda söz aldı.

Çavuş, Erkut Şahali’nin haklı serzenişleri olduğunu ifade ederek, kurumun 2024 bütçesinin gününde getirilemediğini, komitede dün için söz verdiklerini belirtti.

Komitede verdiği sözü yerine getirdiğini ifade eden Çavuş, hem bütçeleri hem de 2022 yılının gerçekleşmiş hesaplarını da komiteye sunduklarını söyledi.

2024 yılıyla ilgili Kamu Mali Yönetim ve Denetim Yasası ne öngörüyorsa onun yapılacağını belirten Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş, 1 Ocak itibarıyla gerek spot alımları gerekse TÜK’ün alımlarında ihale yasasına uygun hareket edileceğini söyledi.

Şahali’nin açıklamasına işaret eden Çavuş, 210 dolar olan arpa teklifi işinin peşini bırakmadıklarını, firma evraklarını tamamlamadığı için sözleşme imzalanamadığını, sözleşme imzalanamadığı için gemi kiralanamadığını söyledi.

Çavuş, o günkü şartlarda 270 dolar olan arpa için 264.85 dolar fiyat verilmesine rağmen, girişimlerle bunu 263 dolara çektiklerini ifade ederek, arpanın bir bölümünün dün ülkeye geldiğini, bir bölümünün de bugün geleceğini söyledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş, 8 bin ton için 245 dolardan teklif verildiğini, görüşmelerle bu fiyatın 235 dolara düşürüldüğünü belirtti.

Çavuş, “Üreticiler TÜK’le ilgili müsterih olsun. Kurum bugün de yarın da görevini yerine getirecek” dedi.

Şahali’nin yerinden sorusu üzerine Çavuş, göreve geldiklerinde TÜK’te 9 bin ton arpa olduğunu belirtti.

AKPA heyetinde üye değişikliği yapıldı

Meclis Genel Kurulu’nda Toprak Ürünleri Kurumu'nun (TÜK) 2022 ve 2023 mali yıllarına ait bütçeleri onaylandı.

Cumhuriyet Meclisi’nin AKPA heyetinde de üye değişikliğine gidildi. Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Özdemir Berova’nın bakan olması nedeniyle UBP Mağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu’nun görevlendirilmesine ilişkin karar oylanarak, oy birliğiyle kabul edildi.

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ise 26 kabul 12 ret olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi. Ardından, TÜK 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşülmeye başlandı.

Ekonomi Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, tasarıya ilişkin raporu okudu. Canaltay, Toprak Ürünleri Kurumu 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın komitede, oy çokluğuyla kabul edildiğini kaydetti.

Meclis 7 Aralık’ta toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun dünkü birleşimi tamamlandı. Bir sonraki toplantı 7 Aralık Perşembe günü saat 10.00’da yapılacak.

Toplantıda, Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun 4-5 Aralık tarihli Genel Kurul toplantılarının birleştirilerek, 7 Aralık’ta birlikte yapılmasına ilişkin kararı oy birliğiyle kabul edildi.

Daha sonra Anayasanın 159’uncu Maddesinin (1)'inci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamına Giren Taşınmaz Malların Tazmini, Takası ve İadesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu okundu.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, tasarının komitede oy birliğiyle kabul edildiğini kaydetti.