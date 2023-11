KKTC’de yaşamak ‘kolay değil’

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta son bir yıl içinde hem mülk fiyatları, hem de kira ücretlerinde adeta patlama yaşanıyor. İki yatak odalı bir dairenin aylık kirası 200 Sterlin’den 400 Sterlin’e fırladı. Bazı bölgelerde bu rakam 600 Sterlin’e kadar çıkabiliyor. Emlakçılar, 6 aylık kira sözleşmesi için 7 aylık kira bedeli ve 2 aylık depozito istiyor.

Dar ve sabit gelirli vatandaşların ev kiralaması zorlaşırken, ilgililerin bu duruma bir çare üretmesi ve sosyal konut projelerini hayata geçirmesi bekleniyor. Devletin elindeki arazilerin bir kısmının sosyal konut amaçlı kullanılması halinde, özellikle genç evlilerin bundan yararlanabileceği ifade ediliyor.

Diyalog muhabirine konuşan vatandaşların beklentisi, hükümetin kiralar konusunda önlem alması yönünde.

Ne dediler?..

Sedat Hatip

“KKTC’de satılık konut fiyatları da kiralar da hızla yükseliyor. Her geçen gün topraklar satılıyor, kiralar yükseliyor, insanların alım gücü düşüyor ve mağduriyet yaşanıyor. Bugün iki oda bir eve 400 Sterlin kira istiyorlar. Her geçen gün yoksulluğa doğru gidiyoruz. Asgari ücretle çalışan bir insanın bu rakamları ödeyip de evini geçindirmesi kesinlikle mümkün değildir. Devletin buna bir çözüm bulması lazım. Türkiye’de olduğu gibi devlet bir fiyat belirleyecek ve evini kiralayanlar bu rakamın üzerine geçemeyecek. Kurallara uymayanlar da ceza alacak ki insanlar da rahat bir yaşam sürebilsin.”

İbrahim Özkurt

“Ülkedeki konut ve kira fiyatları çok fazla yükseldi. Bir dönüm tarla 100 bin Sterlin’e satılıyor. Ben kendi evimde kalıyorum ancak hemşire kızım var ve ona bir ev alamıyoruz. Ev kiralayanlar da küçücük bir eve 400-450 Sterlin ödüyor. Hiç iyiye gitmiyoruz. Kirada kalanlar nasıl geçinecek? Bu şartlarda kimse ne ev yapabilir ne de arsa alabilir.”

Ahmet Koçak

“Ülkemizde konut fiyatları sürekli artıyor. Akdoğan bölgesinde oturuyorum ve oradaki evlerin fiyatları çok arttı. Bugün kimse artık ev yapamaz duruma geldi. En son 2000 yılından önce oğlum için temel attım ancak henüz bitiremedim. Bazı bölgelerde iki odalı evlere 400 Sterlin para isteniyor ve bu rakamlar ödenebilecek gibi değildir. Ev kiraları ve ev fiyatları ile ilgili yetkililerden beklentimiz piyasayı biraz düzeltmeleridir. Yeni evlenen gençler değil ev yapmak kiraya bile çıkamaz durumdadır.”

Serdar Kabadayı

“Kiralar bizleri perişan ediyor. 8 bin lira ödediğim eve zam gelecek diye uykularım kaçıyor. Ev almak artık hayal oldu ve her geçen gün kötüye gidiyoruz. 3 çocuğum var ve ne olacağımızı kara kara düşünür olduk. Gerek satılık gerekse kiralık evlerle ile ilgili yetkililerden çalışma yapmalarını bekliyoruz. TOKİ gibi sistemle dar gelirli insanların da ev sahibi olması sağlanmalıdır.”

Turgut Muslu

“KKTC’de konut fiyatları artıyor. Sadece konut fiyatları değil gördüğümüz gibi her şeyin fiyatı kontrolsüzce yükseliyor. Gerek satılık gerekse kiralık ev fiyatlarının kontrolsüz olarak yükselmesi karşısında KKTC vatandaşlarının karşılayamayacağı noktalara çıkıyor. Asgari ücret ortada ve 400 Sterlin iki odalı bir eve kira istenmesi halkı çaresizliğe sürüklüyor. Halk konfordan fedakârlık yapıyor. Evlerle ilgili Türkiye’de çalışmalar yapıldı ve benzeri uygulamaları bizim hükümetimiz de yapabilir.”

Beyti Şimşek

“Ev fiyatları konusunda hükümet eğer çalışma yapmazsa buralara yabancılar hakim olacaktır. Ben kendi evimde kalıyorum ancak bugün bu yaşam şartlarında evim kira olsa memleketime geri dönerdim. Bugün 2 odalı bir ev için 400 Sterlin kira isteniyor ve bu asgari ücretle geçinen bir ailenin ödeyip de evini geçindirebileceği bir rakam değildir. Yetkililerden bu konuya eğilmelerini bekliyoruz.”

Fatma Çağman

“KKTC’de gerek satılık gerekse kiralık evlerin fiyatı her geçen gün artıyor. İnsanlar geçim derdinde ve ödenemez rakamlara çıkan kiralar nedeniyle aileler zorluklar yaşıyor. Hele iki tane de okuyan çocuğu varsa Allah yardımcıları olsun. Bu ülke yaşanmaz bir hale geldi. 2 odalı bir daireye 400 Sterlin para isteniyor. Maalesef ev sahiplerinde insaf kalmadı. Bir arkadaşım kiracısından aldığı parayı eleştirdim ve bu insanlara yazık olduğu daha makul rakamlar talep etmesi gerektiğini söylediğimde kendisinin çocuklarının özel okulda okuduğunu ve bu rakamları almak zorunda olduğunu söyledi. Allah ev sahiplerine merhamet versin. Yetkililer artık bu durumu görsünler. Biz onları bize yardımcı olsun diye seçiyoruz ancak seçilene kadar görüyoruz, seçildikten sonra selam bile vermiyorlar. Bugün benim evim kira olsa çok zorluk yaşardım ve kirada olanlara da kolaylık diliyorum.”

Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2023, 09:49