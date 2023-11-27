Araç takla attı

Pamuklu - Kumyalı anayolunda yoldan çıkan araç toprak sete çarptıktan sonra takla attı. Kaza sonucu 75 yaşındaki sürücü Yaşar Kara ile yanında yolcu olarak bulunan 77 yaşındaki Nurten Kara yaralandı. Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavi altına alındığı belirtildi.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün saat 15.00 sıralarında Pamuklu - Kumyalı anayolunun 4-5 km'leri arasında meydana geldi.

Yaşar Kara (E-75), yönetimindeki DJ 988 plakalı aracı ile Pamuklu istikametinden, Kumyalı istikametine doğru seyrettiği sırada, gidişine göre sola meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp toprak sete çarptı ve akla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Yaşar Kara ve araçta yolcu olarak bulunan Nurten Kara (K-77) Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların tedavileri halen sürerken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

