Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “ilk adımı atıp KKTC’yi tanıyacak en az bir ülke bulmaya çalıştığını” yazan Fileleftheros bunun için dost devletlere “baskı yapmakta olduğunu” öne sürdü, Rum Yönetiminin ise sürekli “caydırma” hareketlerinde bulunduğunu bildirdi.

Haberi “Tanıma İçin Bir Ülke Arıyor” başlığıyla manşete çeken gazete Ankara’nın, ilk adımı atarak tanıma yolunu açmak ve emsal oluşturmak gayesiyle dost ülkelere “baskı yapmakta olduğunu, Türk yetkililerin bütün resmî temaslarında bu konuda ısrar ettiğini yazdı.

Gazete Rum Yönetiminin, Türkiye’nin bu faaliyetlerini yakından takip ettiğini yazdı ve “yetkili bir kaynağa” dayanarak "Türkiye’nin geri dönüşü olmayacak yeni olgular dayatma hareketlerini engellemeye çalıştığını” belirtti. Adını açıklamadığı yetkilinin “hedefimiz, her yaptıklarını bozmaktır” dediğini aktardı.

Rum Yönetiminin bu çabasının hiç de kolay olmadığını çünkü Ankara’nın, taleplerini ileri götürecek güçlü mekanizmaları olduğunu, Rum Yönetiminin ise Kazakistan örneğinde (Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Türk Devletleri Teşkilatı’na katılımının, AB’nin de müdahalesiyle engellenmesi) olduğu gibi, Yunanistan’ın da desteğiyle sürekli “caydırıcı” olarak işlediğini yazdı.

“Kullanacak çok, özellikle de Avrupa aracımız olmasına rağmen işimiz hiç de kolay değil” vurgusu yapılan haberde uluslararası gelişmelerin, bölgede cereyan edenlerin, “Kıbrıs sorununu gündemde tutması ve Türk yayılmacı planlarıyla ilgili konuları sürekli öne çıkarması gereken” Rum tarafına hiç yardımcı olmadığına dikkat çekildi.

Gazete, “Uluslararası Stratejik Araştırmalar Merkezi”nin, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’a yönelik tavrıyla ilgili araştırmasını “Kathimerini” isimli Yunan gazetesinden alıntıladığı haberinde özetle, “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne bir Türk istilası imkânsız değerlendirilse de sahte devletin Türkiye tarafından açık ilhakı daha az imkânsız. Türk emelleri Kıbrıs açısından mevcut, Yunanistan açısından başlangıç seviyede tehdittir” ifadelerini aktardı.