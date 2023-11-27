665’inin suçu sürat

Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’de eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde 9 bin 80 sürücü kontrol edildi; çeşitli suçlardan dolayı bin 646’sına ceza yazıldı. Ceza yazılan sürücülerden 665’inin sürat suçu işlediği belirtildi.

Ayrıca kontrollerde çeşitli nedenlerden dolayı 125 araç trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı tarafından verilen bilgiye göre, önceki gece 20.00-01.00 saatleri arasında denetim gerçekleştirildi.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; gece kulüpleri, eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, pansiyonlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Kapatma saatine uymadığı tespit edilen bir işyeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Lefkoşa’da Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda ise, toplam 2 bin 979 araç sürücüsü kontrol edildi. Toplam 631 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilirken, 37 araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen araç sürücülerinin 140’u yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 14’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 81’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 16’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 9’u sigortasız araç kullanmaktan rapor edildi.

Gazimağusa’da 3 bin 620 araç sürücüsü kontrol edildi

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında da eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, marketler, kahvehaneler ve gece kulüpleri kontrol edildi.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda ise toplam 3 bin 620 araç sürücüsü kontrol edildi. Toplam 555 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilirken bir sürücü tutuklandı; 8 araç da trafikten men edildi. Rapor edilen sürücülerin 296’sı yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 65’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 15’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, bir sigortasız araç kullanmaktan rapor edildi.

Girne’de ekipler göz açtırmadı

Girne’de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda toplam 1260 araç sürücüsü kontrol edildi. Toplam 284 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilirken 67 araç ise trafikten men edildi. Sürücülerin 137’si yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 30’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 5’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 4’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak ve 7’si sigortasız araç kullanmaktan rapor edildi.

Güzelyurt’ta birçok nokta kontrol edildi

Güzelyurt’ta bahis evleri, kahvehaneler, alkollü içki satışı yapılan yerler, eğlence mekanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrollerde ise kapatma saatine uymadığı tespit edilen bir eğlence mekanı işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Alkollü içki ruhsatı olmadığı halde, izinsiz olarak alkollü içki tasarruf edip satışa sunduğu tespit edilen bir eğlence mekanı işletmecisi aleyhinde ise yasal işlem başlatıldı.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda ise toplam 721 araç sürücüsü kontrol edildi. Kontroller sonucunda 103 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi, 2 sürücü tutuklandı, 4 araç ise trafikten men edildi. Rapor edilen sürücülerin 39’u yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, biri sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 4’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 11’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmaktan rapor edildi.

İskele’de halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında eğlence mekanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda toplam 500 araç sürücüsü kontrol edildi ve 73’ü yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak, 2’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak olmak üzere, toplam 114 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. 9 araç ise trafikten men edildi.