Şef ve sanatçı Bahar Gökhan yönetimindeki Bahar Esintileri Sanat Derneği Korosu, 8 Mart Dünya Kadınlar günü etkinlikleri kapsamında “Her Kadın Bir Hikâye Yazar” konseri verecek.

Dernekten yapılan açıklamada, konser, 6 Mart Cuma günü saat 20.00'de Cumhurbaşkanlığı Mavi Salon’da yer alacak. Konserin, kadının toplumdaki yerine dikkat çekmeyi, toplumsal farkındalığı artırmayı ve kadına yönelik her türlü şiddete karşı güçlü bir mesaj vermeyi amaçladığı belirtildi.

Konser biletleri 300 TL'den satılacak ve gelirinin bir bölümünün Kadın Sığınma Evi’ne bağışlanacak. Konserde, toplumun farklı kesimlerinden kadın hikâyelerine yer verilerek, kadın temalı şarkılar sanatseverlerle buluşacak.

Gecenin sunuculuğunu Sevil Emirzade üstlenecek. Program kapsamında ayrıca geleneksel olarak “Yılın Kadınları” ödülleri de sahiplerini bulacak.

