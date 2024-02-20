Her yerde aranıyorlar

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Tapu ve Kadastro Dairesi’ne, 17 Şubat gecesi kimliği meçhul kişi ya da kişiler camı kırarak içeri girdi. Bina içerisine giren şahıs ya da şahıslar, para kasasını bulamadıkları için bir şey çalmadı. Diyalog muhabirinin polisten aldığı bilgiye göre, saat 21.000 sıralarında dairenin arşiv odasının camı kırılarak içeri girildi. Yarım saat kadar içerde odaları gezen kimliği meçhul kişi ya da kişiler, para veya herhangi bir evrak almadan aynı yerden çıkış yaptı. Olay dün daireye gelen çalışanların kırık camı fark etmesiyle ortaya çıktı.

Kasa sağlamdı

Adli Şube ekipleri daireye giderek yaptığı güvenlik kamerası incelemesi sonucu durumu tespit etti. Dairede yapılan kontrolde eksik evrakın olmadığı, para kasasının da sağlam olduğu belirlendi. Kimliği meçhul kişi ya da kişilerin, dairede para bulamaması üzerine olay yerini terk ettiği üzerinde duruluyor. Polis, daireye giren şahıs veya şahısları bulabilmek için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.