20 bin lira ödedi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bulunan Sonbahar Özen Yaşlı Bakım Evi’nde,100 yaşındaki Ş.D.’nin başına ve vücudunun bir çok yerine defalarca vurarak darp eden bakıcı Hatice Öğüt, dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polis memuru zanlının, 15 Şubat 04.30 ile 07.00 saatleri arasında, rahat durmadığı ve uyumadığı gerekçesiyle, 100 yaşındaki adamın vücudunun muhtelif yerlerine defalarca vurarak darp ettiğini anımsattı. Olayın, adamın fenalaşarak hastaneye kaldırılmasının ardından ortaya çıktığını anlatan polis, yaşadığı bakım evine baskın yapıldığını, güvenlik kamera kayıtlarının incelendiğini anlattı. Polis, zanlının adamın kafasına ve vücudunun birçok yerine defalarca vurduğunun belirlendiğini anımsattı. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, zanlının 20 bin TL nakdi kefalet ödemesine ve 2 kefilin, 300’er bin TL şahsi kefaler senedi imza etmesine emir verdi.