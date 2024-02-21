Hedef 2 milyar dolar 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı Beştepe'de resmi törenle karşıladı.

İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rama anlaşmaların imza töreninde ortak açıklamalarda bulundu. İki ülke arasında ticaret hacmini birmilyar dolara çıkardıklarını kaydeden Erdoğan, "Yeni hedefimizi 2 milyar dolar olarak belirledik" dedi. Konuşmasında FETÖ ile mücadeleye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlişkilerimizi zehirlemek için her yolu deneyen şer şebekesine fırsat vermeyeceğiz, mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rama'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Erdoğan ve Rama'nın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından askeri bando, İstiklal Marşı ile Arnavutluk ulusal marşını çaldı.

Arnavutluk Başbakanı Rama'nın tören kıtasını selamlamasının ardından Erdoğan ve Rama başkanlığındaki, daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçildi.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ile iki arasında ticaret ve iş birliği konuları ele alındı.

Erdoğan ve Rama, görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye'nin Arnavutluk'un kalkınmasına verdiği önemi, Arnavutluk halkının refahının artırılmasına yönelik desteği bir kez daha vurguladım. Ticaret hacmimizi birmilyar dolar seviyesine çıkardık, yeni hedefimizi 2 milyar dolar olarak belirledik” dedi.