Özersay: Meclis'te Sahte Diploma alan Milletvekili var, konuyu Polis'e aktardık

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, “bir milletvekilinin sahte diploma aldığı ve bunu tedavüle sürerek kullandığı iddiasıyla Polis Genel Müdürlüğü’ne şikayette bulunduklarını” açıkladı.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Özersay, “Polisimizin gerekli hassasiyeti göstererek konuyu kısa sürede açıklığa kavuşturacağına inanıyoruz” dedi, “Ceza yasamıza göre suç olan bu türden bir eylemde bulunan kişi bir milletvekili dahi olsa yargılanmalı ve cezasını çekmelidir” vurgusu yaptı.

Kudret Özersay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bugün itibariyle bir milletvekilinin SAHTE DİPLOMA aldığı ve bunu tedavüle sürerek kullandığı iddiasıyla Polis Genel Müdürlüğü’ne bir şikayet dilekçesi verdik. Bize gelen tüm bilgi ve belgeleri belirttik, bu konuda ifade vermeye hazır olduğumuzu da vurguladık. Polisimizin gerekli hassasiyeti göstererek konuyu kısa sürede açıklığa kavuşturacağına inanıyoruz. Tahkikatın selameti için bu aşamada detay vermek istemiyorum. Ceza yasamıza göre suç olan bu türden bir eylemde bulunan kişi bir MİLLETVEKİLİ DAHİ OLSA yargılanmalı ve cezasını çekmelidir. Konunun takipçisi olacağız! Kaynak: “Sahte diploma alıp tedavüle süren Milletvekilini polise şikayet ettik”

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2024, 16:24