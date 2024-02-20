Cüzdan, telefon ne varsa aldı

Türkiye’den aldıkları Suriyeli mültecileri TIR dorsesine gizleyerek ülkeye soktukları iddia edilen Şahin Perde ve Hatice Çiftçi’nin suç ortağı olan Atilla Alaslan’ın insan kaçakçılığının yanı sıra hırsızlık suçu işlediği de belirtildi.

Mültecileri Lefkoşa’da teslim alan ve Kırklar köyüne götürürken sınırda yakalanan Alaslan önce Girne’de ardından Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada sınırı geçmek üzereyken yakalanan mültecilerin ifadelerinde zanlı Alaslan’ın cep telefonlarını, cüzdanlarını ve pasaportlarını çaldığını söyledikleri açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 5 Şubat 2024 tarihinde Girne Limanı’ndan Şahin Perde’nin kullanımında bulunan LC 931 plakalı TIR’ın dorsesinde yaşları 15 ile 40 arasında olan 6 Suriyeli kişinin KKTC’ye kanunsuz olarak sokulduğunu anımsatarak, bu mültecilerin Lefkoşa’ya götürüldüğünü söyledi. Polis, zanlı Atilla Alaslan’ın Kırklar bölgesinde mültecileri teslim aldığını belirtti. Polis, zanlıya teslim edilen mültecilerin sınırda yakalanarak, tutuklandıklarını, ifadelerinde Alaslan’ın cep telefonlarını, cüzdanlarını ve pasaportlarını çaldığını söyleyerek, şikayetçi olduklarını belirtti.

Polis, zanlı hakkında Girne’de yürütülen insan kaçakçılığı soruşturmasının yanı sıra Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesiyle ilgili da soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, aranmakta olan emareler ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.