Her zaman halkın yanında

Ömer KADİROĞLU

Diyalog gazetesi yayın hayatında 11 yılı geride bıraktı. Dar bir kadroyla 4 Aralık 2013’te yayın hayatına başlayan Diyalog gazetesi, Kuzey Kıbrıs’ın ‘en çok satan, okunan ve beğenilen’ yayın organı oldu.

Diyalog’un 12’nci yaşına basması nedeniyle okurların verdiği mesajlar şöyle:

Ne dediler…?

Atilla Elüstün

“Diyalog Gazetesi’ni okuyorum. Gazete güncel konuları iyi şekilde takip edip doğru bir şekilde okuyucularına sunuyor, bu nedenle herkes tarafından beğeniliyor. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar nice başarı dolu seneler dilerim.”

Mustafa Alsancak

“Diyalog Gazetesi’ni her gün alıp okuyorum. Ben Diyalog Gazetesi’ni iki yıldır her gün takip ediyorum. Daha önce başka gazeteler okuyordum ancak en doğru haberleri tarafsız bir şekilde verdiği için artık Diyalog Gazetesi okumaya başladım. Doğru yayıncılık yaptığı için tüm yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Diyalog Gazetesi’nin bir eksiği olduğundan ziyade fazlasıyla iyi yayın yaptığını düşünüyorum. Diyalog Gazetesi çalışanlarına ve yöneticilerine iyilik sağlık ve uzun ömürler versin ki Diyalog Gazetesi sürekli olarak yayınlarına devam etsin. Diyalog Gazetesi’nin 12’nci yaşını kutlar nice seneler dilerim.”

Cengiz Paşa

“Diyalog Gazetesi’ni severek okuyorum. Her zaman doğruları ele alan ve bizlere duyuran bir gazetedir. Reşat Akar’ı da her akşamüstü beğenerek izliyoruz. Diyalog Gazetesi’nde eksiklik gördüğüm bir şey yoktur. Mademki gündemi takip edip doğru habercilik yapıyor o zaman eksikliği de olmaz. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar nice uzun süreli yayın hayatı dilerim.”

Mustafa Görken

“Diyalog Gazetesi’ni beğenerek takip ediyorum. Tarafsız ve doğru haberleri bizlere ulaştırıyor diye severek okuyoruz. Spor haberlerine biraz daha fazla yer vermelerini istiyorum. Diyalog Gazetesi’nin 12’nci yaşını kutlar başarılı yayınlarının daha uzun yıllar sürmesini dilerim.”

Zübeyde Bayraktar

“Diyalog Gazetesi’ni severek takip ediyorum. Haberleri doğru ve tarafsız bir şekilde bizlere ulaştırıyor. Diyalog Gazetesi’nin bir eksikliği olduğunu düşünmüyorum. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar nice 12 yıllar dilerim.”

Süleyman Ulukan

“Diyalog Gazetesi’nin içerik olarak iyi bir gazete okunabilecek bir gazete ve gerçekleri yazan bir gazete olduğunu düşünüyorum. Diyalog Gazetesi’nin 12’nci yaşını kutlar daima şeffaf, adil ve doğru habercilik anlayışı ile yayınlarını sürdürmesini temenni ediyorum.”

Yılmaz Üngüder

“Diyalog Gazetesi’ni beğenerek takip ediyorum. Televizyonunu da büyük hayranlıkla izliyorum. Diyalog Gazetesi’ne beni bağlayan doğru, güncel ve tarafsız haberleri bizlere sunmasıdır. Diyalog Gazetesi’nin bir eksikliği olmadığını düşünüyorum. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar nice seneler dilerim. İzlediği yolda devam etmesi temennisi ile.”

Mustafa Güven

Diyalog Gazetesi’nin abonesiyim ve her gün okuyorum. Diyalog Gazetesi bütün günlük olayları doğru ve tarafsız bir şekilde bizlere ulaştırıyor. Gazetede eksiklik olarak gördüğüm bir şey yoktur. Her şey dört dörtlüktür ve böyle devam etmesini dilerim. Diyalog Gazetesi’nin 12’nci yaşını kutlar başarılarının devamını dilerim.”

Mustafa Çakır

“Diyalog Gazetesi’ni okuyorum ve içerik olarak her yönüyle iyi bir gazetedir. Eksiklik olarak gördüğüm bir şey yoktur. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar başarılarının devamını dilerim. Reşat Akar’a da selamlarımı iletiyorum her gün programını izliyorum.”

Ali Güler

“Diyalog Gazetesi’ni okuyorum ve içerik olarak beğendiğim bütün olayları bir tek orada okuduğumuz bir gazetedir. Diyalog Gazetesi’nde eksiklik olarak gördüğüm pek bir şey yoktur. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşında da başarılı yayınlarının devam etmesini dilerim.”

Sezgin Güven

Diyalog Gazetesi 10-11 yıldır okuduğum güzel bir gazetedir. Diyalog Gazetesi içerik olarak zengin eksikliği olmayan fazlası çok eksiği olmayan bir gazetedir. Haberli bizlere tarafsız ve doğru bir şekilde aktarıyor. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar başarılı yayınlarının devamını dilerim.”

Erden Özada

Diyalog Gazetesi’ni okuyorum. Diyalog Gazetesi’ne beni bağlayan gerçekleri tarafsız bir şekilde yazıyor olmasıdır. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar başarılı doğru ve tarafsız bir şekilde yazmalarını sürdürmesini dilerim.”

İsmet Ezel

“Diyalog Gazetesi’ni içerikli ve güzel bir gazete olarak değerlendiriyorum. Memnun eden bir gazetedir. Diyalog Gazetesini bu yüzden beğenerek takip ediyorum. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar nice 12-22-32 senelere.”

Gülay Öztürk

“Diyalog Gazetesi’ni okuyorum. Çok güzel gerçekleri yazan bir gazetedir. Diyalog Gazetesi’nin eksikliği olduğunu düşünmüyorum. Diyalog Gazetesi’nin 12’nci yaşını kutlar başarılı yayınlarının devamını dilerim. Nice seneler.”

İsmail Serinova

“Diyalog Gazetesi’ni severek okuyoruz. Gerçek haber, doğru haber ve gerçekten halka ülke gerçeklerini yansıtan gazetecilik ilkeleri ile yayın yapan bir gazetedir. Diyalog Gazetesi’nde eksiklik gördüğüm bir şey yok çünkü genellikle ülke sorunlarına fazlasıyla değinen bir gazetedir. Bu ile ve dürüst yayınları ile doğru haberleri bizlere ulaştırması dileği ile yeni yaşını kutlar nice başarılı yıllar dilerim.”

Cumali Öztürk

“Diyalog Gazetesi’ni okuyorum. Diyalog Gazetesi doğru, tarafsız ve gündemi iyi bir şekilde takip edip okuyucularına aktaran bir gazetedir. Diyalog Gazetesi’nde eksiklik olarak gördüğüm bir Durum yoktur. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar izledikleri çizgide yollarına devam etmesini dilerim. Nice daha 12 yıllara.”

Sejder Kafa

“Diyalog Gazetesi’ni severek okuyorum. Her konuyu araştırır ve doğru bir şekilde haberleri bizlere ulaştırıyor. Diyalog Gazetesi’ne beni bağlayan halkın yaşantısındaki olumsuz konulara değinmesi ve gündeme getirmesidir. Diyalog Gazetesi’nde bir eksiklik görmüyorum çünkü halkın her kesiminin sesi oluyor. Diyalog Gazetesi’nin 12’nci yaşını kutlar başarılı yayınlarının devamını dilerim. Her zaman için tutumunu aynı tutsun halkın ve esnafın yanında olsun istiyoruz.”

Hüseyin Bilal

“Diyalog Gazetesi’ni okuyorum ve içerik olarak gerçek ve tarafsız yayınlar yaptığını düşünüyorum. Diyalog Gazetesi’nin diğer gazetelerden ayrı bir yeri var bende. Diyalog Gazetesi’nde eksiklik olarak gördüğüm bir şey yoktur. Yeni yaşını kutlar doğru ve tarafsız bir şekilde yayınlarını sürdürmesini diliyorum.”

Davut İzkan

“Diyalog Gazetesi’ni okuyorum. Televizyonunu da takip ediyorum. Diyalog Gazetesi içerik olarak çok güzel ve her konuya değinen bir gazetedir. Diyalog Gazetesi’nde eksiklik olarak gördüğüm bir şey yoktur. Diyalog Gazetesi’nin ömrünün çok uzun olmasını yeni yaşının kutlu olmasını ve başarılı yayınlarının devam etmesini diliyorum.”

Hasan Çalışkanlar

“Diyalog Gazetesi’ni okuyorum ve içerik olarak çok beğeniyorum. Diyalog Gazetesi’ne beni bağlayan doğru ve tarafsız haberler yapmasıdır. Diyalog Gazetesi’nin bir eksikliği olmadığını hatta ülkeye göre fazlasının bile olduğunu söyleyebilirim. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar başarılı yayınlarının devamını dilerim.”

Şevket Onbaşı

Diyalog Gazetesi sürekli okuduğum ve beğendiğim bir gazetedir. Kıbrıs ile ilgili bütün haberleri bulduğumuz bir gazetedir. Doğru ve tarafsız yayınlar yapan bir gazetedir ancak spor sayfalarını biraz daha çoğaltmalarını istiyorum. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar başarılı ve tarafsız yayınlarının devam etmesini dilerim.”

Gülcan Dolmacı Keleş

“Diyalog Gazetesi’ni okuyorum ve başarılı buluyorum. Reşat Akar’a da çok teşekkür ediyorum. Kıbrıs Türk Halkının sesi ve nefesi oluyor. Diyalog Gazetesinin bir eksiğinin olduğunu düşünmüyorum. Diğer gazetelere baktığım zaman çok çok iyi olduğunu düşünüyorum. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar hep doğruları yazıp halkla paylaşmasını dilerim.”

Bekir Hacı Küçük

“Gazete okuduğumda Diyalog Gazetesini okuyorum. Her yönü ile iyi ve her şeye cevap veren bir gazetedir. Eksik gördüğüm bir yanı yoktur çünkü Reşat Akar zaten dört dörtlük bir insandır. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar başarılı yayınlarının devamını dilerim.”

Ali Ataş

Diyalog Gazetesi çok başarılı bir gazetedir ve çıktı çıkalı okuyorum. Diyalog Gazetesi’nin eksikliği olduğunu düşünmüyorum ve beğenerek takip ediyorum. Diyalog Gazetesi’nin en güzel özelliği doğruları yazması ve dobra dobra yazmasıdır. Diyalog Gazetesi’ne yeni yaşında da başarılarının devamını diler nice 12-102 yıllar dilerim.”

Hüseyin Uzunoğluları

“Diyalog Gazetesi günlük olayları gerçek anlamda ve tarafsız bir şekilde aktaran bir gazetedir. Halkı her konuda bilgilendiren ve gündemi iyi takip eden bir yayın organıdır. Diyalog Gazetesi’nin fazlası var eksiği yoktur. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar bundan sonraki yıllarda da aynı çizgide devam etmesini dilerim.”

Saim Kara

“Diyalog Gazetesi’ni beğenerek takip ediyorum. Genellikle halkın görüşlerini yansıttığı ve halkın sesi olduğu için beğenerek okuyorum. Diyalog Gazetesi’nin bir eksiği olduğunu düşünmüyorum. Diyalog Gazetesi’nin 12’nci yaşını kutlar başarılarının devamını dilerim.”

Altan Gazinocu

“Diyalog Gazetesi’ni her gün beğenerek okuyorum. Gerçekleri yazan bir gazete olduğu için her gün alıp okuyorum. Bir yönden rahatsızlığım vardır gazete ile ilgili o da bulmacaların biraz küçük olmasıdır. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar nice uzun yıllar sürecek yayın hayatı dilerim.”

Şaban Ademgil

“Diyalog Gazetesi’ni beğenerek okuyorum. Televizyonunu da severek izliyoruz. Önemli ve doğru haberleri takip ettiğimiz bir gazetedir. Diyalog Gazetesi Kıbrıs gazeteleri arasında ön sırada olan bir gazetedir. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar nice başarı dolu seneler dilerim.”

Erol Ordalı

“Diyalog Gazetesi’ni marketlerde tükenmeyip bulduğum zamanlarda alıp okuyorum. Güzel ve gerçekleri yazan bir gazetedir. İnsanlar güncel olaylarla ilgileniyor ve Diyalog Gazetesi gündemi iyi takip ediyor. Diyalog Gazetesi’nde eksiklik olarak gördüğüm bir şey yok. Doğum günü sayfalarından ölüm ilanlarına kadar sayfaları var. Güncel konulara dokunması, insanların can damarı oluyor. Diyalog Gazetesi’ne daha nice nice uzun yıllar dilerim. İzlediği bu doğru yolda devam ettiği sürece yanında olacağız.”

Günsel Elüstün

“Diyalog Gazetesi’ni online olarak okuyorum. Diyalog Gazetesi’nin güncel konuları iyi takip etmesini ve halka doğru bir şekilde aktarmasını beğeniyorum ve takip ediyorum. Diyalog Gazetesi’ni annem okuyor diye okuyordum annem iki yıl önce vefat etti ve bana annemden kalan alışkanlıktır Diyalog Gazetesi. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar nice başarı dolu yıllar dilerim.”

Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2024, 09:52