Patron kim?

Kuzey Kıbrıs’ta 2016 yılından beri kaçak yaşam süren ve kayıt dışı çalışan 34 yaşındaki Bangladeş uyruklu Roksian Halzan devriye gezen Adli Şube ekipleri tarafından Lefkoşa’da bir markette tespit edildi.

Şüphe üzerine yapılan kimlik kontrolünde 3 bin günü aşkın süredir ikamet izinsiz olduğu tespit edilen zanlının ülkeye 30 günlük vize ile giriş yaptığı, süresi bitince kaçak yaşadığı belirtildi.

KKTC’de izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan Halzan tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru, zanlı Halzan’ın 4 Aralık 2024 tarihinde Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde devriye gezen Adli Şube ekipleri tarafından bir markette tespit edildiğini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 30 Haziran 2016 tarihinde ülkeye 30 günlük vize ile giriş yaptığını, 1 Ağustos 2016 tarihinden beri ülkede toplam 3 bin 47 gün ikamet izinsiz kaldığını açıkladı. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, zanlının KKTC'deki statüsü ile ilgili İçişleri Bakanlığından araştırma yapılacağını belirterek, bir gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.