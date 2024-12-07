Esad için çember daralıyor

Suriye'nin ikinci büyük kenti Hama'da kontrolü ele geçiren HTŞ öncülüğündeki silahlı gruplar, Humus'un iç kesimlerine ulaştı. Muhaliflerin Humus'u alması, Esad rejiminin kıyıyla bağlantısının kesilmesi anlamına geliyor. Hizbullah'ın Humus'a "denetleyici güç" gönderdiği açıklanırken İranlı bir yetkili, İran ve Irak'ın direniş grupları ve hatta düzenli ordular aracılığıyla ortak savunma projeleri üzerinde çalıştığını bildirdi. Rejim güçlerinin Irak sınırındaki Deyrizor kentinin doğusundan çekildiği ve burayı terör örgütü PKK/YPG'ye devrettiği belirtildi. Rusya, vatandaşlarına Suriye'yi terk etmeleri çağrısı yaptı. İsrail ordusu, Golan tepelerine takviye güç gönderdi. Ürdün, Suriye sınırını kapattı.

Silahlı grupların ilerleyişi sürüyor

Hama kentinde dün kontrolü ele geçiren Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) öncülüğündeki muhalifler Humus'a girerek kent merkezinin iç kesimlerine ulaştı.

Rasten ve Telbise ilçe merkezlerini ele geçiren gruplar, kent merkezinin batısındaki Vaer Mahallesi'ne girdikten sonra, merkezin iç kesimlerine kadar ilerlemiş oldu.

Ürdün İçişleri Bakanlığı, Suriye ile olan tek yolcu ve ticari sınır kapısını kapattıklarını açıkladı.

Suriye ordusundan bir kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre silahlı gruplar Suriye'nin Ürdün sınırındaki Nasib sınır kapısına ateş açtı.

Gözlemevi, muhalifler Humus'u alırsa Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Alevi azınlığının kalesi olan “Suriye sahiline giden ana yolu kesme” imkanı vereceğine dikkat çekti.

Reuters'a konuşan Suriyeli bir askeri yetkili ve Tahran'a yakın iki bölgesel yetkili, Hizbullah'ın Lübnan'dan Humus'a az sayıda "denetleyici güç" gönderdiğini açıkladı.

Gözlemevi ayrıca Suriye rejim güçlerinin Irak sınırındaki Deyrizor kentinin doğusundan çekildiğini açıkladı.

Suriye rejimi, ülkenin Irak sınırındaki Deyrizor il merkezinin kontrolünü terör örgütü PKK/YPG'ye devretti.

Rus Büyükelçiliğinden çağrı

Rus Büyükelçiliği, bölgede bulunan Rus vatandaşlarının Suriye'yi terk etmesini istedi.

Rusya'nın Suriye'deki büyükelçiliği, rejim karşıtı güçlerin Suriye ordusuna karşı saldırı başlatmasının ardından Rus vatandaşlarına, ticari uçuşlarla ülkeden ayrılma çağrısı yaptı.

Esad'a 24 saat süre verdiler

Suriye'nin güneyinde Dürzi ağırlıklı nüfusa sahip Suveyda'da silahlı yerel gruplar, Beşşar Esad rejimi güçlerine kentten çıkmaları için 24 saat süre tanıdı. Kentte yerel grupların temsilcileri ile rejim heyeti görüştü. Suveydalı gruplar, rejimden il genelinden güçlerini çekmesini istedi.

Çatışma istemediklerini belirten silahlı gruplar, rejim güçlerine kentten çıkmaları için 24 saat süre verdi.

Bu grupların diğer askeri muhaliflerle doğrudan bir bağı bulunmuyor. Suveyda genelinde halk, 1 yılı aşkın süredir rejim karşıtı gösteriler yapıyor. Gösterilerde muhaliflerin "devrim bayrağı" yer alıyor.

İsrail'den sınıra saldırı

İsrail ordusu sözcüsü Avichay Adraee, Dün X'te yaptığı bir paylaşımda, İsrail ordusunun gece boyunca Suriye'de Suriye ve Lübnan sınırı yakınlarındaki silah transfer merkezlerine ve altyapıya saldırdığını açıkladı.

Suriye devlet haber ajansı (SANA), Suriye ile Lübnan arasındaki Arida sınır kapısının İsrail saldırısı nedeniyle hizmet dışı kaldığını bildirdi.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Suriye'deki durum nedeniyle işgal altındaki Golan Tepeleri'ne takviye güç gönderdiğini bildirdi.

Ordu, "Askerler sınır boyunca konuşlandı ve bütün senaryolara hazır" dedi.

Silahlı gruplar, Hama'nın güneydoğusunda bulunan, rejim kontrolündeki Selemiyye ilçe merkezini de rejim güçlerinden aldı.

Ağırlıklı olarak Hristiyanların yaşadığı Selemiyye ilçesi, Eyyo köyü ve Hama'nın güneybatısındaki Misyaf ilçesi ile ona bağlı 40 köy, tarafsız kalma kararı aldı.

Buna göre, bu bölgelerde çatışma olmayacak.

Binlerce kişi kaçtı

Savaş gözlemcileri ve bölge sakinleri, binlerce insanın Suriye'nin orta kesimindeki Humus şehrinden kaçtığını söyledi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, sivillerin, rejimin kalesi olan batı kıyı bölgelerine doğru gittiğini bildirdi.