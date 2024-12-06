Tümü ihraç 

Lefkoşa’da Şht. İsmail Mustafa Sokaktaki bir apartman dairesinde yaşayan şahısların gürültü yaptığına dair şikayet alan polis, söz konusu adrese gittiğinde ülkede kaçak yaşam süren 3 Nijeryalıyı tespit etti.

KKTC’de izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan Favour Efe Victor (27), Abuchi Caminus Aladum (34) ve Michael Agholor (21) dün sabah mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların 2022 ve 2023 yıllarından beri ülkede kaçak kaldıkları belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran olis memuru, 4 Kasım 2024 tarihinde saat 16.00 raddelerinde Lefkoşa Adli Şube ekiplerinin aldığı ses şikayeti doğrultusunda Şht. İsmail Mustafa Sokaktaki bir apartman dairesini ziyaret ettiklerinde ikametgahta kalan Victor’un 29 Kasım 2023 tarihinden itibaren 371 gündür, Aladum’un 23 Ocak 2022 tarihinden itibaren bin 46 gün ve Agholor’un 16 Ağustos 2022 tarihinden itibaren 841 gündür KKTC'de ikamet izinsiz olarak bulunduklarının tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, zanlıların KKTC'deki statüsü ile ilgili İçişleri Bakanlığından araştırma yapılacağını belirterek, bir gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

Denetimler sürüyor

Ayrıca ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde, KKTC’de herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 3 kişi daha tutuklandı. Polis basın bültenine göre, tutuklanan söz konusu şahıslar aleyhinde soruşturma devam ediyor.