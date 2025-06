‘Her zaman hazırız’

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı koordinasyonunda afet ve acil durumlara hazırlık amacıyla dün, Gazimağusa’da Sığınak Tatbikatı düzenlendi. Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, halka olumsuz etkileri olabilecek her türlü kötü senaryoya karşı her zaman hazır durumda olduklarını söyledi.

Gazimağusa’da Sığınak Tatbikatı düzenlendi. Tatbikata, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı kadrolu personeli ile Sivil Savunma Gazimağusa Bölge Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Halk Örgütü (HÖ) personeli katıldı.

Senaryo kapsamında, olası bir hava taarruzu durumunda uygulanacak tahliye ve sığınma prosedürleri test edildi. Saldırı ihtimaline karşı ülke genelinde gerekli önlemlerin alınması maksadıyla İlçe Kriz Yönetim Kurulu oluşturuldu.

Tatbikat senaryosu kapsamında Gazimağusa bölgesindeki siren sistemi ve cami hoparlörlerinden “sarı ikaz” anonsu yapılarak, olası saldırı bildirimi verildi, bilgilendirici anonslar yayınlandı.

Bölge müdürlükleri tarafından toplanma noktalarındaki görevli Halk Örgütü personeli, toplanma alanlarına sevki sağladı. Kent merkezinde yaşayan vatandaşlar, Sivil Savunma Halk Örgütü Cadde/Sokak Kılavuzları eşliğinde yaşadıkları bölgelerden tahliye edilerek, belirlenen toplanma alanlarına yönlendirildi.

Vatandaşlar sığınaklara yerleştirildi

Hemen ardından siren sistemi ve cami hoparlörlerinden “kırmızı ikaz” uyarısı yapılarak, tehlikenin yaklaştığı bilgisi paylaşıldı. Bu uyarının ardından vatandaşlar, sefer görev emri verilen araçlarla sığınaklara nakledildi. İlçe kabul merkezlerinde halk örgütü sosyal yardım ekibi tarafından kayıt işlemleri tamamlanan vatandaşlar sığınaklara yerleştirildi.

Tehlikenin ortadan kalktığına dair yetkili birimlerden alınan bilgi sonrasında mobil araçlar, Afet Radyosu, Kuzey’in Sesi Radyo Vatan ve cami hoparlörlerinden “beyaz ikaz” yayınlanarak tahliye işlemi başlatıldı.

Mobil Mutfak Aracı aracılığıyla iaşe dağıtımı yapılmasının ardından Sefer Görev Emri verilen araçlarla vatandaşlar toplanma alanlarına geri götürüldü.

Karaca: Halkın önce can, sonra mal güvenliğinden sorumluyuz

Tatbikatın başarıyla tamamlanmasının ardından Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser ve Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay basına açıklamalarda bulundu.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca konuşmasında, Başkanlığın asli görevinin, meydana gelebilecek her türlü olağanüstü durumda, halkın öncelikle can, sonrasındaysa mal güvenliğini sağlamak olduğunu belirtti.

Karaca; başkanlık olarak sürekli gerçekleştirdikleri eğitim ve tatbikatlarla, halkın afetlere karşı alınması gereken tedbirlerle alakalı bilgilerini her daim taze tutup, becerilerini geliştirdiklerini ifade etti.

Yakın çevredeki askeri faaliyetleri yakından takip ettiklerini dile getiren Karaca, “Ülkemizin ve anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olmadığı bu çatışmalar özelinde, ülkemize herhangi bir silahlı saldırı ihtimali değerlendirilmemektedir. Yine de Başkanlığımız, her türlü kötü olasılığa karşı gerek duyulan tüm planlama ve hazırlıkları eksiksiz olarak yerine getirmektedir” dedi.

“Ülkemiz için değerlendirilen en kötü senaryo, İsrail Devleti ile İran İslam Cumhuriyeti arasında hali hazırda yaşanan çatışmalarda kullanılan uzun menzilli mühimmatın, kazara topraklarımıza isabet etmesidir” diye konuşan Karaca, Gazimağusa’nın yakınında bulunan yabancı askeri üsse yapılabilecek saldırının da risk unsuru olduğunu belirtti.

“Yetkili kurum temsilcilerinden başka kimseye itibar etmeyiniz”

Tatbikatın amacının, en kötü olasılığa karşı halkı bilgilendirmek olduğunu vurgulayan Karaca, şöyle devam etti:

“Olası bir risk durumunda, halkımız siren sistemlerimiz ile bilgilendirilecek ve cami hoparlörlerinden anonslar yapılacaktır. Böyle bir durumda, yetkili kurum temsilcilerinden başka kimseye itibar etmeyiniz, görevli personelin direktiflerine eksiksiz uyunuz ve afet radyosu olarak faaliyet gösterecek Kuzeyin Sesi Radyo Vatanın yayınlarını dikkatle takip ediniz. Unutmayınız ki; panik ortamı yaratmak, bizleri hata yapmaya sürükleyecektir.”

Kritik ve stratejik bilgiler

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı olarak hazırladıkları afet ve acil durum planlamalarında, halkın olası bir hava saldırısında hangi sığınaklara yerleştirileceğinin belirlendiğini ifade eden Karaca, sığınak konumlarının, kritik ve stratejik bilgiler olması nedeniyle bu bilgilerin son ana kadar kimseyle paylaşılmadığını vurguladı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın halka olumsuz etkileri olabilecek her türlü kötü senaryoya karşı her zaman hazır durumda olduğunun altını çizen Karaca, “Sizler olmadan, faaliyetlerimizi eksiksiz gerçekleştirmemiz asla mümkün değildir. Böyle bir durumda, bizlere ve paydaş kurum/kuruluşlara destek vermeniz hayati önem taşımaktadır” diye konuştu.

“Hazırlıklı toplum, güçlü toplumdur”

Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser de, tatbikatın amacının olası bir hava taarruzu senaryosu karşısında kurumların koordinasyon kabiliyetlerini test ederek, halkın afet bilincini pekiştirmek olduğunu ifade etti.

Tatbikatta görev alan kurumlara, personele ve halka teşekkür eden Keser, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın kendilerine güven verdiğini söyledi. Keser, “Unutmayalım ki afet ve krizlere hazırlık, hayat kurtarır. Hazırlıklı toplum, güçlü toplumdur” dedi.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da, Gazimağusa’da bulunan birçok kurumun tatbikatta yer aldığını ifade ederek, “Bir kez daha Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’mızın olası olağanüstü durumlara karşı hazırlıklı olduğunu gördük, mutlu olduk, güven duyduk” dedi.