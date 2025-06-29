16 köy boşaltıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son iki günde ülke genelinde 150 yangın çıktığını söyledi.

Sakarya'da başlayan yangın Bilecik’in Osmaneli ilçesine kadar ulaştı, 16 köy tahliye edildi. Manisa ve Bolu'daki yangınlarda da risk yüksek. Türkiye genelinde devam eden orman yangınlarıyla mücadele kesintisiz sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son iki günde ülke genelinde 150 yangın çıktığını belirterek 83 tanesinin dün çıktığını belirtti.

Bu arada Sakarya'nın Taraklı İlçesi'nde önceki gün başlayan ve rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı İlçesi'ne bağlı 9 köyü etkisi altına alan yangını, Osmaneli ilçesine kadar ulaştı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangını kontrol altına almak için gün boyu ekipler müdahale etti.

Yangın Gölpazarı ilçesinden sonra Osmaneli Soğukpınar köyü Kaşıkçı mahallesine ulaşırken, ilçeye bağlı Kazancı ve Borcak köylerinde tahliye çalışmaları başlandığı öğrenildi.

Bilecik'e sıçrayan yangının dumanı Eskişehir'e kadar ulaşırken, gökyüzünde oluşan ilginç manzara, yayılan koku vatandaşları telaşlandırdı.

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Çatacık mevkiinde çıkan orman yangınına arazöz ve itfaiye ekipleri müdahale ederken, bölgeye helikopterler de sevk edildi. Yangın söndürme helikopterleri de havadan müdahaleye başladı. Köylülerin de destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesi Karaköy Mahallesi'nde saat 11.25'te çıkan orman yangınına havadan ve karadan yoğun olarak müdahale ediliyor.

Rüzgarın etkili olduğu bölgede, yangının yerleşim yerlerine sıçrama riski nedeniyle Karaköy, Yenice, Musaca mahalleri ile Doğankaya Mahallesi’ne bağlı Hancılar mezrasında tahliyeler gerçekleştirildi. Yangın nedeniyle Akhisar-Gördes kara yolu da saat 13.30 itibarıyla trafiğe kapatıldı. Gazetemiz yayına hazırlandığında bazı illerde yangın söndürme çalışmaları sürüyordu.

