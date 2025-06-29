Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Ünal Üstel, Londra’da, KKTC Başbakanlık İngiltere Genç Diaspora Koordinasyon Kurulu kurulacağı müjdesi verdi. Bu kurul sayesinde İngiltere’de yaşayan gençlerin artık KKTC kurumlarıyla doğrudan iletişim kurabileceğini ve devlete seslerini daha güçlü duyurabileceklerini söyleyen Başbakan Üstel, İngiltere’den KKTC’ye kesin dönüş yapmak isteyen gençler için de “Yuvaya Dönüş Paketi”ni devreye sokacaklarını söyledi.

Londra'da Enfield Donkey Lane’de düzenlenen 8. Kıbrıs Türk Kültür Festivali, Kıbrıs Türk kültürünü İngiltere’de yaşayan toplumla buluşturdu. Festivalde, özgürlük mücadelesi, kültürel miras ve gençliğin rolüne dikkat çekildi. Festivale Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros ile Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu katılırken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise etkinliklere bugün iştirak edecek.

Festivalde konuşma yapan Başbakan Ünal Üstel, Londra’nın kalbinde, yüreği memleket sevgisiyle çarpan insanlarla bir arada olmaktan onur duyduğunu söyledi.

Üstel, “Sizleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının selamıyla, bayraklarımız kadar başı dik, Beşparmaklar kadar asil, mücadelemiz kadar onurlu bir muhabbetle selamlıyorum “ dedi.

Bir olacağız, birlik olacağız

Dünyada devam eden savaşlara da değinen Başbakan Üstel, “Böyle bir dönemde, hiç olmadığı kadar birliğimizi korumalıyız. Anavatanımıza dört elle sarılmalıyız. Tüm dünya yanarken, barış içinde yaşamanın ne kadar kıymetli olduğunu yeniden hatırlamalıyız. Biz bu acıları yaşadık. Barışı korumanın ne anlama geldiğini,

Soykırıma uğramanın ne demek olduğunu, varoluş mücadelesi vermenin bedelini biz biliriz. Hepsinden önemlisi, sonuna kadar güvenebileceğimiz bir millete sahip olmanın ne büyük bir nimet olduğunu da en iyi biz biliriz. O yüzden bir olacağız, birlik olacağız ve asla birbirimizden kopmayacağız” dedi.

Güçlü bir diaspora

Bugün dünyanın dört bir yanında yaşayan on binlerce Kıbrıslı Türkün, kimliğini ve aidiyet duygusunu gururla taşıyarak; yaşadıkları ülkelerde barışçıl, üretken ve saygın bireyler olarak gururları olduğunu vurgulayan Başbakan Üstel, özellikle İngiltere gibi küresel öneme sahip bir ülkede yaşamlarını sürdüren vatandaşların

KKTC’nin tanınırlığını artırmak adına güçlü bir diaspora olduğunu kaydetti.

Doğrudan iletişim sağlanacak

Başbakan Ünal Üstel, KKTC Başbakanlık İngiltere Genç Diaspora Koordinasyon Kurulu kurulacağını belirterek, bu kurul sayesinde İngiltere’de yaşayan gençlerin artık KKTC kurumlarıyla doğrudan iletişim kurabileceğini ve seslerini devlete daha güçlü şekilde duyurabileceklerini söyledi.

İngiltere’den KKTC’ye kesin dönüş yapmak isteyen gençler için de “Yuvaya Dönüş Paketi”ni devreye sokacakları müjdesini veren Başbakan Üstel, vergisel kolaylıklar ve diğer teşviklerle geri dönüşü kolaylaştıracaklarını kaydetti.

Gençlere kolaylıklar sağlanacak

Yurt dışında yaşayan gençleri kamu diplomasisinin aktif aktörleri haline getireceklerini ifade eden Başbakan Üstel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“KKTC’nin dijital platformlardaki sesi olacak özel iletişim ağlarını çok yakında kuruyoruz. 4. nesil gençlerimizin ülkelerine ve kültürlerine aidiyet duygusunu pekiştirecek kültürel programları başlatıyoruz. İngiltere’deki gençlerimize sosyal konut edinme hakkı tanınmasının önünü açacak çalışmaları tamamlıyoruz. E-Devlet hizmetlerinde büyük kolaylıklar getiriyor, sizi bürokratik zorluklardan kurtarıyoruz. Askerlikle ilgili kolaylaştırıcı adımlar için yasal çalışmaları başlattık. Ülkeden ülkeye değişen uygulamaları sona erdirecek ve tüm yurttaşlarımıza bedelli konusunda eşit imkan sağlayacağız. Yeni yasayla 90 gün olan ülkedeki kalış süresini 120 güne yükselteceğiz. Bedelli askerlik ücretlerinde indirime gideceğiz. Asgari ücrete bağlı oranları düşüreceğiz. Tıpta uzmanlık veya doktora eğitimi alan gençlerimizin durumunu netleştireceğiz, yasal belirsizlikleri ortadan kaldıracağız. Yoklama kaçağı veya bakaya durumundaki gençlerimize af getireceğiz; belirli şartları yerine getirmeleri halinde yeniden askerlik sistemine dahil olmalarına fırsat tanıyacağız. Ayrıca, önceki yıllarda süresi içinde bedelli hakkını kullanamayanlar için bir defaya mahsus istisnai başvuru hakkı tanıyacağız. İnanıyorum ki bu yasa en kısa zamanda hayata geçecek ve gençlerimiz için, fırsat eşitliği sağlanacaktır. Dünyanın neresinde yaşarsanız yaşayın, biliniz ki bu devlet sizin devletinizdir. Bu bayrak sizin bayrağınızdır ve biz, bu bayrağı sizlerle birlikte daha da yükseklere taşıyacağız. Devletimizin kapıları da, kalbimizin kapıları da her zaman sizlere açıktır, açık olacaktır.”

Ataoğlu: Birlik ruhunu yaşatıyor

Bu arada Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, Londra’da düzenlenen 8. Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ne katılarak konuşma yaptı. Ataoğlu festivalde yaptığı konuşmada, “Bu festival, kültürümüzü yaşatmanın ve geleceğe taşımanın en güçlü yoludur” dedi.

Ataoğlu, Kıbrıs Türk kimliğinin sadece adada değil, diasporada da gururla yaşatıldığını vurguladı.

Bakan Fikri Ataoğlu, etkinliğin sadece bir festival değil, aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının kimliğini, kültürel mirasını ve birlik ruhunu yaşatan önemli bir köprü olduğunu vurguladı.

Ataoğlu, “Ata toprağındaki gençlerimiz ile Londra’daki gençlerimizin bir araya gelmesi, onlara emanet edeceğimiz değerlerin imzasıdır” dedi.

Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2025, 02:56