İki ayda yargı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından tasarrufunda 45 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ile eski eser niteliğinde 2 testi, 2 kandil, bir kase ve bir kırık testi parçası ele geçirilen Utku Altıok dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlı tutuklu yargılanmak üzere 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Buse Sennaroğlu; 19 Haziran’da zanlı Utku Altıok’un, Pertev Paşa Mahallesi’nde bulunan evinde yapılan arama sonucunda, tuvalet kısmında, klozet içerisinde bir poşetin içinde, 45 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde bulunduğunu anımsattı. Polis; evin çalışma odasında ise yine bir poşet içerisinde, eski eser niteliğinde ve toplam değeri 230 bin TL olan, 2 testi, 2 kandil, bir kase ve bir kırık testi parçası bulunduğunu mahkemeye hatırlattı. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis; zanlının askıda benzeri 2 meselesinin daha olduğunu ve mahkeme emrine de riayet etmediğini bildirdi ve tutuklu yargılanmasını talep etti. Mahkeme; zanlının davaları görüşülünceye kadar ve 2 ayı geçmeyen bir süreyle Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

