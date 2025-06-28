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İki ayda yargı

45 gram metamfetamin ve eski eserlerle yakalanan Utku Altıok, Merkezi Cezaevi’ne gönderildi

İki ayda yargı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından tasarrufunda 45 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ile eski eser niteliğinde 2 testi, 2 kandil, bir kase ve bir kırık testi parçası ele geçirilen Utku Altıok dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlı tutuklu yargılanmak üzere 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi. 
Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Buse Sennaroğlu; 19 Haziran’da zanlı Utku Altıok’un, Pertev Paşa Mahallesi’nde bulunan evinde yapılan arama sonucunda, tuvalet kısmında, klozet içerisinde bir poşetin içinde, 45 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde bulunduğunu anımsattı. Polis; evin çalışma odasında ise yine bir poşet içerisinde, eski eser niteliğinde ve toplam değeri 230 bin TL olan, 2 testi, 2 kandil, bir kase ve bir kırık testi parçası bulunduğunu mahkemeye hatırlattı. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis; zanlının askıda benzeri 2 meselesinin daha olduğunu ve mahkeme emrine de riayet etmediğini bildirdi ve tutuklu yargılanmasını talep etti. Mahkeme; zanlının davaları görüşülünceye kadar ve 2 ayı geçmeyen bir süreyle Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.
 

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