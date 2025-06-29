Mücadele sürecek

Türkiye’de 6 Şubat depremlerinde Adıyaman’da yıkılan Grand İsias Oteli’nde çocuklarını kaybeden aileler, istinaf kararını yetersiz bularak dosyayı Yargıtay’a taşıdı.

Gazimağusa’daki Şampiyon Melekler Şehitliği’nde bir araya gelen aileler, Yargıtay’daki hakim ve savcılara adalet çağrısında bulundu. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, “Sadece otelin sahiplerine, fenni mesullere veya kamu görevlilerine değil; buna izin veren her türlü yetkiliye çok büyük bir öfke duyuyoruz. Türkiye’nin bize bir adalet borcu var” dedi.

Otelde 14 yaşındaki kızı Selin’i kaybeden ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, “35 canımızı Kıbrıs’tan, toplamda 72 canımızı İsias denilen katil otelde kaybettik. İlk günden beri hiç durmadan büyük bir adalet mücadelesi veriyoruz. Alt mahkemede inanılmaz zorlu anlar yaşadık. Sanıkların pişmanlık bile duymayan ifadelerini, yalanlarını dinlemek zorunda kaldık. Acımızı yaşayamadık. Alt mahkeme bir karar verdi, sonrasında istinafa başvurduk. Şimdi de istinaf mahkemesi, alt mahkemenin verdiği kararı onayladı. Adalet yerini bulmadı. Biz aileler olarak gerçek adaletin yerini bulmasını istiyoruz” dedi.

Yargıtay’dan da olumsuz bir karar çıkması halinde dosyayı önce Anayasa Mahkemesi’ne ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıyacaklarını belirten Karakaya, “Bizim çocuklarımız geleceği çok parlak çocuklardı. Onları bile bile öldürdülerse bunun cezasını çekmek zorundadırlar. Türkiye Cumhuriyeti adaleti bu cezayı vermek zorundadır. O suçlular gün yüzü görmemeli” dedi.

Fenni mesul Hasan Aslan’a 16 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verilerek tutuklanmasına karar verildiğini, ancak hala bulunamadığını hatırlatan Karakaya, “Mahkeme süreci boyunca adli kontrolle serbestti. Aldığı ceza uygulanamadı. Çünkü Hasan Aslan bulunamıyor. Hasan Aslan nerede? Hasan Aslan’ı neden bulamıyorsunuz? Biz her gün mezarlıklarda evlatlarımızın mezar taşlarını öperken, o dışarıda torunlarıyla vakit geçiriyor. Lütfen, Hasan Aslan’ı bulun ve onu ait olduğu yere gönderin” diye konuştu.

Davanın geçmişi

Adıyaman’daki Grand İsias Oteli’nin yıkılması sonucu, aralarında KKTC’li öğrenciler ve tur rehberlerinin de bulunduğu 72 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı. Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 25 Aralık 2024’te görülen karar duruşmasında yakınlarını kaybedenler, “Olası kast cezasını verin ki başkalarının çocukları ölmesin” çağrısında bulunmuştu.

Mahkeme heyeti, otel sahibi Ahmet Bozkurt’a “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 18 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası vermişti. Aynı suçtan mimar Erdem Yıldız’a 18 yıl 5 ay 7 gün, Mehmet Fatih Bozkurt’a 17 yıl 4 ay 28 gün, fenni mesul Hasan Aslan’a 16 yıl 4 ay 20 gün, inşaat mühendisi Halil Bağcı’ya 7 yıl 4 ay, inşaat mühendisi Mehmet Göncüoğlu’na ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti.

Sanıklardan Bilge Açık, Efe Bozkurt, Seda Zeren, Şule Özbek ve Ulviye Bozkurt ise beraat etmişti.

Adıyaman Cumhuriyet Savcısı, KKTC hükümeti, depremde yakınlarını kaybeden aileler ve taraf avukatları, yerel mahkemenin kararını istinaf mahkemesine taşımıştı.

İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin sanıkları “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan cezalandırma kararını hukuka uygun bulmuştu.