Durum ciddi

Ömer KADİROĞLU

İngiliz Sterlini son haftayı 55 TL’den, Euro 47, dolar ise 40 TL’den kapadı. Son bir hafta içinde dövizde meydana gelen artış gerekçesiyle hemen tüm ürünlerinde zam furyası başladı. Alış-veriş için markete giden vatandaşlar “iki gün önceki fiyatı bulamıyoruz. Marketlerde etiketler sürekli değişiyor” diyerek, hükümetin bu konuda etkili önlem almasını istedi.

Günlük ihtiyaçları karşılamakta zorlanan vatandaşlar, tüketim maddelerine gelen zamların dövizdeki artışın üzerinde olduğunu söylerken, ekonomik örgütlerin de bu konuda ciddi bir çalışma başlatmasını, aksi halde ticaretin tamamen güneye kayacağı uyarısında bulundu.

Ne dediler?..

Selçuk Seringel

“Dövizdeki artış herkesi olumsuz etkiliyor. Şu anda dünya genelinde bir sıkıntı var ve döviz yükseldikçe alım gücü düşüyor. Son zamanlarda genel olarak tüm ürünlerde ciddi bir yükseliş vardır ve bu konuda siyasilerin bir şekilde önlem alması gerekiyor. Gençler nasıl yuva kuracak? Nasıl evlenecek? Nasıl gelecek kuracak? Dövizdeki çıkış elbette ki gerilemeyecek ancak temennimiz yerinde kalmasıdır ki vatandaş rahat nefes alabilsin.”

Mehmet Kemal Özkan

“Dövizdeki artış pahalılık olarak bize geri dönüyor ve kötü etkiliyor .Kirada kaldığım için dövizdeki artış bütçemi zorluyor. Böyle devam ederse bizleri daha fazla zora sokacaktır. Son zamanlarda en fazla fiyatı artan ürünler yağ, un, şeker, bakliyatlar gibi ürünlerdir. Yetkililerden beklentimiz enflasyonu düşürecek tedbirler almalarıdır.”

Hatice Mehmet Sucuoğlu

“Dövizdeki artış bizleri olumsuz yönde etkiliyor. Türk Lirası ödenip dövizle alışveriş yapıyoruz. Son zamanlarda fiyatı en fazla artan ürünler sebze ve meyvelerdir. Yetkililerden beklentimiz piyasayı etkili bir şekilde denetlemeleri ve halkı rahatlatacak çalışmalar yapmalarıdır.”

Fatma Refikoğlu

“Dövizdeki yükseliş bizleri olumsuz yönde etkiliyor. Türk Lirası ödeniyoruz ancak ülkede her şey döviz üzerinden hesaplanıp satılıyor. Nereye gitsek döviz üzerinden alışveriş yapıyoruz ve bu durum bizleri olumsuz etkiliyor. Son zamanlarda en fazla fiyatı artan ürünler meyve ve sebzelerdir. Yetkililerden beklentimiz biraz halkı düşünerek çalışmalar yapmaları, dışarıya çıkmaları ve halkın nasıl alışveriş yapamadığını görmeleridir. Yetkililer, piyasayı denetleyerek haksız kazanç elde edenlerin önünü kesecek çalışmalar yapmalıdır.”

Fatoş Kurt

“Dövizdeki artış hayatımızı çok kötü etkiliyor. Döviz üzerinden maalesef ki borcum da ve olumsuz etkileniyoruz. Aldığımız maaş ihtiyaçlarımızı karşılamıyor. Son günlerde fiyatı en fazla yükselen ürünler tek tek ayırmadan tüm ürünler olarak söylenebilir. Yetkililerden beklentimiz bu konu üzerine eğilmeleri ve halkı rahatlatacak çalışmalar yapmalarıdır.”

Mert Çabuk

“Dövizdeki yükseliş bizleri olumsuz etkiliyor. Döviz yükseldikçe alım gücü kayboluyor. Eskiden marka ürünler alıyorduk ancak şu anda bilmediğimiz markaları ucuz diye almaya başladık. Arabalar ve evler dahil her şey döviz üzerinden satılıyor. Son zamanlarda en fazla fiyatı artan ürünler bebek bezleri ve mamalarıdır. Bu noktada yetkililerden piyasada etkin denetimler yaparak pahalılığı önleyecek çalışmalar yapmalarıdır.”

Fatih Bilecen

“Dövizdeki yükseliş herkesi olumsuz etkiliyor. Bu yükselişler nedeniyle halkın alım gücü bitiyor ve bütçemiz sarsılıyor. Şu anda en fazla zam alan ürünler sebze, meyve ve temel tüketin maddeleridir. Yetkililerden bu noktada beklentimiz biraz daha duyarlı olmalarıdır.”

Metin Sak

“Dövizdeki yükseliş bizleri olumsuz yönde etkiliyor. Dövizle bir borcum yok ancak döviz yükseldikçe her şeyin fiyatı yükseliyor. Son zamanlarda fiyatı en fazla artan ürünler hangileri bilmiyorum ancak yetkililerden beklentimiz halkın alım gücünü iyileştirecek çalışmalar yapmalarıdır.”