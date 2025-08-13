Yeşilırmak’ta Şehit Günfer Hasan Sokak’ta yaşanan kavga, katle teşebbüsle sonuçlandı. İddiaya göre; T.Ç. (E-44) ile Sami Fırat Fehim (E-33) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine vurdu ve çevreye rahatsızlık verdi.

Olay yerinden ayrılan zanlı Fehim, kısa süre sonra kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu iki balta ile geri döndü. Bir restoranda mutfakta bulunan T.Ç.’nin başına öldürme kastıyla vurdu.

Ağır yaralanan T.Ç., Cengiz Topel Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kafatasında kırık tespit edilen T.Ç., Beyin Cerrahi Servisi’nde müşahede altına alındı.

Zanlı Fehim, denize girerek kaçmaya çalıştı ancak sahil güvenlik ve polisin koordineli operasyonuyla denizde yakalandı. Zanlının üzerindeki iki balta emare olarak alındı. Polis, olayın “cinayete teşebbüs” kapsamında başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

