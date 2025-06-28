Ülkede bir haftada 68 trafik kazası meydana geldi, toplam 17 kişi yaralandı. Kaza sebepleri arasında sürat ilk sırada yer aldı. Denetimlerde 2 bin 190 kişiye ceza kesildi; 177 araç trafikten men edildi, 12 sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı, 16 Haziran-22 Haziran tarihleri kapsayan Haftalık Trafik Raporu’nu yayımladı.

Buna göre; bahse konu dönemde ülkede 68 trafik kazası meydana geldi, bunlardan 10’u yaralanma ve 58’i hasarla sonuçlandı. Yaralanma ile sonuçlanan trafik kazalarında 17 kişi yaralandı.

Kazalardan 23’ü süratli araç kullanmak, 15’i dikkatsiz sürüş yapmak, 12’si kavşakta durmamak, 9’u yakın takip ve 9’u diğer etkenler olarak sıralandı.

Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı ise 1 milyon 982 bin 022 TL olarak açıklandı.

Kazaların İlçelere göre dağılımı ise şöyle:

“Lefkoşa 21, Gazimağusa 15, Girne 17, Güzelyurt 8 ve İskele 7.”

14 bini aşkın sürücü denetlendi

Aynı dönem içerisinde ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde toplam 14 bin 227 araç sürücüsü kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 2 bin 190 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Toplam 177 araç trafikten men edildi ve 12 sürücü tutuklandı.

Suçların dağılımı şöyle:

“Sürat (620) ,mobil araç ile tespit edilen sürat suçları (210) ,tehlikeli sürüş (25), dikkatsiz sürüş (62), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (303), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (10), alkollü içki tesiri altında araç kullanmak (22), sürüş esnasında cep telefonu kullanmak (32), emniyet kemeri takmadan araç kullanmak (169), trafik levha ve işaretlerine uymamak (125), trafik ışıklarına uymamak (8), muayenesiz araç kullanmak (87), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (71), yolcu taşıma "T" işletme izinsiz araç kullanmak (20), aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak (29), koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak (13), ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak (43) ve 551 diğer trafik suçları.”