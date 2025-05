‘Herkes farkında olmalı’ 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, “İş sağlığı ve güvenliği kuralları, cezalardan kaçmak için değil çalışanların sevdiklerine sağ salim dönebilmeleri için vardır” diyerek, önlemenin, ödemekten daha ucuz ve insani olduğunu vurguladı.

Bakan Gardiyaonğlu, 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda, “İş sağlığı ve güvenliği, yılda sadece bir hafta yapılan bilinçlendirme ya da farkındalık etkinlikleriyle sınırlı kalacak bir konu değil her gün, her an, her yerde karşımıza çıkan, çalışma hayatının olmazsa olmaz hayati bir prensibidir” dedi.

Çalışma yaşamında iş yerlerindeki güvenlik kültürünü geliştirmek, yaşanan eksiklikleri tespit etmek ve hep birlikte çözüm üretmek için Bakanlığın bu yıl, belediyeler ve kaymakamlıklar ile birlikte İş Sağlığı ve Güvenliği toplantısı düzenlediğini hatırlatan Gardiyanoğlu, bu toplantı sonucunda işverenlerin ilgili belediyelerden inşaat izni almadan önce Çalışma Dairesi’ne gelip, inşaat tescili yaptırmasının zorunlu hale gelmesi için çalışma başlatıldığını kaydetti.

Gardiyanoğlu, inşaat tescili ile İSG uzmanı belirlenecek olmasının, kayıt ve veri alınması açısından inşaatların denetimi için kolaylık sağlayacağını ifade etti.

Etkinlikler düzenlenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, bu yıl İş Sağlığı ve Güvenliği haftasında, öncelikli olarak çalışan, işveren ve dolaylı olarak toplumun, iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla farkındalık etkinlikleri planladığını belirten Gardiyanoğlu, şu bilgileri verdi:

“Bu etkinlikler kapsamında Çalışma Dairesi Müdürlüğü’nde tüm hafta boyunca İSG ile ilgili farkındalığı arttırıcı stant kurularak, iş güvenliği kültürünü tanıtan afiş ve pankartlar sergilenecektir. Ayrıca sosyal medyada iş sağlığı ve güvenliği farkındalığını yaygınlaştırmak amacıyla kamu spotları yayınlanacaktır.”

Bakanlığın, 2025 yılını “Çalışma Yılı” ilan ettiğini ifade eden Gardiyanoğlu, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün gelecek nesillere aktarılması amacıyla yarın ve çarşamba günü altı ilçede belirlenen ilkokul öğrencilerine yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği kısa film gösterimi ve workshop düzenleneceğini kaydetti.

Gardiyanoğlu, Çalışma Dairesi’ne bağlı tüm çalışma müfettişleri ve denetim personellerinin, 8 Mayıs Perşembe günü Lefkoşa’da bir araya gelerek, belirlenen bölgelerde iş sağlığı güvenliği denetimi yapacağını ve kişisel koruyucu malzeme kullanımı konusunda bilgi vereceğini belirtti.

“Önlemek, ödemekten daha ucuz ve insani”

“İş sağlığı ve güvenliği kuralları, cezalardan kaçmak için değil, çalışanların sevdiklerine sağ salim dönebilmeleri için vardır” diyen Bakan Gardiyanoğlu, önlemenin, ödemekten daha ucuz ve insani olduğunu vurguladı.

Tüm işverenleri ve çalışanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın gerekliliklerini yerine getirmeye ve önlem almaya davet eden Gardiyanoğlu, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası’nın, iş kazalarının ve buna bağlı olarak meydana gelen işçi kayıplarının son bulmasına vesile olmasını temenni etti, tüm çalışanlara kazasız, sağlıklı ve güvenli günler diledi.