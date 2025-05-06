‘Başına belayım’

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da eski sevgilisinin evine giden Yüksel Genç, dış kapıyı zorla açtı, bahçe içerisine girdi ve eski sevgilisine yönelik tehdit içerikli bir not bıraktı. Zanlı şikayet üzerine tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı. “Şiddet kullanma tehdidi, mülke tecavüz ve kasti hasar” suçlarından ileride yargılanacak olan zanlıyı temsil eden avukat, şikayetçinin noter huzurunda şikayetini geri çektiği yönündeki beyannamesini mahkemeye ibraz etti.

Zanlının ileride yargılanmak üzere teminatla serbest kalmasına karar verilirken, duruşmada olgular aktarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Yusuf Yusufoğulları; zanlının 29 Nisan’da, Gazimağusa’da, eski sevgilisinin evine giderek, bahçe kapısını kasti hasara uğratıp açtıktan sonra, eski sevgilisine hitaben; “ister polise git, ister başka kocaya, beni durduramazsın, başınıza bela olacağım. Eve ben geleceğim hiçbir şey yapamayacaksınız. Hodri meydan” yazılı şiddet içerikli mektubu bıraktığını söyledi. Yusufoğulları; gönüllü ifade verip suçlarını kısmen kabul eden zanlı aleyhindeki soruşturmasını tamamladığını belirterek, KKTC vatandaşı zanlı aleyhine uygun teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının 45 bin TL nakdi kefalet ödemesi şartıyla serbest bırakılmasına emir verdi.

