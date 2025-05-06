Liderler gençlerle bir araya geldi

Ara bölgede bir araya gelen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, İki Taraflı Gençlik Teknik Komitesi’nin ilk toplantısına katıldı.

Ledra Palace Otel'deki toplantıda, Gençlik Komitesi üyeleri hakkında liderlere bilgi verildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart, Gençlik Teknik Komitesi ve liderlere, toplantıya katılmalarından dolayı teşekkür etti.

Stewart, Gençlik Teknik Komitesi’nin 13’üncü teknik komite ve 10 yılından ardından kurulan ilk komite olduğuna dikkati çekti.

2025 yılının aynı zamanda Birleşmiş Milletlerin Gençlik, Barış ve Güvenlik Gündemi’ne ilişkin aldığı kararın 10’uncu yılı olduğunu belirten Stewart, bu evrensel gündemin gençliği güçlendirerek, sosyal, politik, ekonomik ve hayatın her anlamında anlamlı katılımlarının sağlanması hedefiyle belirlendiğini kaydetti.

Ülkenin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve zorluklarına ortak inisiyatiflerle yanıt verilmesinin beklediğini ifade eden Stewart, Gençlik Teknik Komitesi'ne çalışmalarında başarılar diledi.

Gençliğimize inanıyoruz ve güveniyoruz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşmasında, toplantıda bir tarih yazılıyor olduğuna dikkat çekerek, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne Gençlik Teknik Komitesi'nin kurulması gibi alanlarda göstermiş olduğu liderlikten dolayı teşekkürlerini iletti.

“Gençliğimize inanıyoruz ve güveniyoruz.” diyen Tatar, Komite’de yer alan gençlerin eğitimli ve kapasite sahibi olduklarını belirterek, seçilen tüm üyeleri tebrik etti. Komite üyelerinin birbirlerini tanıyarak ve anlayarak ileriye gidilebileceğini kaydeden Tatar, sürdürülebilir ve başarılı bir geleceğin başarılabileceğini belirtti. Tatar, emeklerinden dolayı Colin Stewart’a da teşekkürlerini sundu.

Teknik komitelerden en önemlisi bu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis de, gençleri kutlayarak başladığı konuşmasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a da iki yılın ardından bu teknik komitenin kurulmasını kabul ettiği için teşekkür etti. Hristodulidis, “13 teknik komiteden bence en önemlisi bu.” dedi.