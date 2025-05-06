Analiz sonucu bekleniyor

Suna ERDEN

Girne’deki evinde 20 Nisan sabahı cansız bedeni bulunan 39 yaşındaki İranlı Ala Sholeh’in şüpheli ölümüyle ilgili tutuklanan erkek arkadaşı Yusuf Süt yeniden mahkemeye çıkarıldı. İlk etapta “adam öldürme” suçlamasıyla tutuklanan zanlı aleyhine “tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlaması getirildi.

Zanlının Ala Sholeh fenalaşırken zamanında sağlık birimlerine haber vermediği belirtildi. Ala Sholeh’den alınan DNA ve kan örneklerinin Türkiye’ye gönderildiği, gelecek rapor ışığında soruşturmanın yeniden adam öldürmeye dönüşebileceği açıklandı.

Zanlı tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis; 20 Nisan 2025 tarihinde 112 Acil İhbar Hattına bir kadının evinde ölü olduğuna dair ihbar yapıldığını anımsattı.

Polis; olayın bildirilmesi üzerine Ala Sholeh’in Mercan Sokak’taki evine gidildiğini belirtti. Polis; öldüğü tespit edilen Ala Sholeh’in cesedinin Lefkoşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığını ve soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis; 21 Nisan tarihinde Lefkoşa Devlet Hastanesi Morgunda Adli Tıp Uzmanı tarafından Sholeh’e yapılan otopside darp ve cebir izine rastlanmazken, sağ akciğerinde ve boynunda kanama tespit edildiğini ifade etti.

Polis memuru; şüpheli ölüm üzerine soruşturma başlatıldığını, yapılan araştırmada 112’ye ilk ihbarın sabah saat 07.10, ikinci ihbarın ise 08.50’de yapıldığını belirlediklerini açıkladı.

Polis; yapılan ileri soruşturmada ise Yusuf Süt’ün Mercan Sokak’ta tanımadığı bir şahsın telefonundan arayarak ihbar verdiğini ancak, adresi tam anlatmadığı için sağlık ekiplerinin evi bulamadan bölgeden ayrıldığını kaydetti.

Polis; zanlının bu kez saat 08.50’de 112’ye ikinci ihbarı yaptığını ve adresin bulunduğunu ifade etti.

Polise yalan söyledi

Birtakım şüpheler üzerine zanlının tutuklandığını kaydeden polis; verdiği ilk beyanda olay günü sabah 07.00’de Barış Parkı’nda yürüyüşte olduğunu ancak incelenen kamera zanlının aracını park ederek Sholeh’in kaldığı daireye girdiğini, kadının o esnada yaşadığını ifade etti. Polis; yaşanan gelişmeler sonrası 112 acil servisin zamanında aranması halinde Sholeh’in yaşayabileceğine dikkati çekti.

Polis; zanlı ve Sholeh’in olay günü kıyafetlerinin yanı sıra tırnak doku örneği alındığını, DNA raporlarının hızlı bir şekilde hazırlanması için yazışmaların yapıldığını kaydetti.

Gelecek olan raporlarda soruşturmanın seyrinin değişebileceğini kaydeden polis; zanlının davaları görüşülünceye kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 150 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı 3 kefilin birer TL’lik kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün ispat-ı vücut şartlarıyla serbest bırakılmasına emir verdi.