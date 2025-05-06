Son söz yargıda

Girne’de farklı tarihlerde Porsche marka aracıyla 2 kez drift yaparak tehlike yarattığı için para ve puan cezasına çarptırılan, aleyhine dava okunarak serbest bırakılan Cenk Aksalih yine aynı suçu işleyince mahkemelik oldu.

Kordonboyu Caddesi üzerinde bu kez Mercedes marka aracıyla drift yapan ve 4 gündür aranan zanlı önceki gün tespit edilerek tutuklandı. Zanlı, “ihmal teşkil eden eylemde bulunmak” suçundan yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

Girne Adli Şubede görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis; 30 Nisan 2025 tarihinde saat 08.45 sıralarında, Girne’de Kordonboyu Caddesi üzerinde, kullanımındaki araç ile seyreden zanlının insan hayatını tehlikeye koyacak şekilde ihtiyatsızca, aracının arkasını sağa ve sola doğru kaydırmak suretiyle tehlikeli sürüş yaptığını söyledi.

Polis; zanlının soruşturma kapsamında tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldığını belirtti. Polis; zanlının benzer suçlardan sabıkası olduğunu, ülkede çalışma izinli olarak kaldığını ifade ederek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 20 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 200 bin TL şahsi kefalet senedi imza ederek serbest kalmasına emir verdi.

Porsche’yle tehlike saçtı

Cenk Aksalih, 23 Ocak 2025 tarihinde Girne’de Tepebaşı Sokak üzerinde Porsche marka lüks aracını kendi etrafında döndürerek tehlikeli şekilde gösteri yapmıştı. Trafikte tehlike yaratan Aksalih, gösterisini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Drift görüntüsü kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve büyük tepki toplamıştı. Harekete geçen polis, zanlıyı tutuklamış, yapılan soruşturmanın ardından aracına el konulmuştu.

Zanlı aleyhine “ihmal teşkil eden eylemde bulunmak” suçundan da dava okunmuştu.

Cenk Aksalih, 2024 yılı Eylül ayında yine Girne’de yol ortasında Porsche marka lüks aracıyla drift yapmış ve o anları sosyal medyadan paylaşmıştı.

Aksalih’e tehlikeli sürüş suçundan 6 bin 785 TL ve 25 ceza puanı ceza kesilmişti.

Vukuatları bitmiyor

Öte yandan Cenk Aksalih, 2023 yılında, Girne’de seyir halinde bulunduğu sırada kız arkadaşını darp etmiş, bu nedenle tutuklanmıştı.

Aksalih, 10 bin nakit ve bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması karşılığında teminatla serbest bırakılmıştı. Zanlı, 2020 yılında ise Girne’de bar kavgasına karışmıştı.