Girne’de tuğla altına bırakılan kokain türü uyuşturucu maddeyi alırken suçüstü tutuklanan ve ülkede kaçak yaşam sürdüğü ortaya çıkan Hüseyin Kaya yeniden mahkemeye çıkarıldı. Soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, zanlı hakkında 3 gün ek tutuklama emri alındı.
Soruşturmayı yürüten polis; 30 Nisan 2025 tarihinde saat 01.15 raddelerinde Cürümleri Önleme Şubesi’nin, Girne'de Mevlana Sokak üzerinde bulunan kaldırım üzerinde tuğla parçası altında uyuşturucu olduğuna dair ihbar aldığını söyledi. Polis; bölgede pusuya yattıklarını, MP 134 plakalı araç ile gelen zanlının alıkonularak üzerinin arandığını belirtti. Polis; zanlının üzerinde yapılan aramada beyaz renk tuvalet kağıdı içerisine sarılmış vaziyette yaklaşık 2 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını ifade etti.
Polis; zanlının ikametgahında yapılan aramada bir adet öğütücü ve öğütücü içerisinde 0,05 miligram uyuşturucu (hintkeneviri) olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını kaydetti. Polis; yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 28 Aralık 2023 tarihinden itibaren KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı.
Polis; zanlının uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi nasıl tedarik ettiğinin tespiti için bölgede kamera görüntüsü olup olmadığı ile ilgili yapılması gerektiğini kaydetti.
Polis; zanlının muhaceret sorgulaması ile ilgili temin edilmesi gereken ifadeler, giriş-çıkış dökümleri olduğunu aktardı.
Zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi telegram üzerinden irtibat kurduğu bir şahıstan aldığını söylediğini kaydeden polis; soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün ek süre istedi.
Mahkeme talebi onayladı.
Soruşturma bitmedi
Tuğla altına bırakılan kokain türü uyuşturucu maddeyi alırken suçüstü tutuklanan Hüseyin Kaya 3 gün daha hücrede kalacak
Girne’de tuğla altına bırakılan kokain türü uyuşturucu maddeyi alırken suçüstü tutuklanan ve ülkede kaçak yaşam sürdüğü ortaya çıkan Hüseyin Kaya yeniden mahkemeye çıkarıldı. Soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, zanlı hakkında 3 gün ek tutuklama emri alındı.
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