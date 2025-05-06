Miktar artabilir

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, çalıştığı Baklava Atölyesi isimli tatlıcı dükkanından hırsızlık yapan Mehmet Özer kısa sürede yakalandı. Kasadan 408 TL parayı çalarken güvenlik kamerası tarafından görüntülenen zanlı tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlının farklı tarihlerde 9 bin TL çaldığını itiraf ettiği açıklandı. İşyeri de kasada toplamda 50 bin TL açık bulunduğunu iddia etti. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı hakkında 3 gün ek süre alınırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hakan Kaya; zanlının 4 Mayıs 2025 tarihinde Pertevpaşa Mahallesi’nde faaliyet gösteren ve müstahdemi olduğu Baklava Atölyesi isimli işyerine, kapalı olduğu 00.00’da anahtar ile açıp girdiğini ve kasadan 408 TL para sirkat ettiğini açıkladı. Polis; iş yerinden yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis; soruşturma kapsamında iş yerinin güvenlik görüntülerinin incelendiğini, zanlının kasadan parayı alırken görüldüğünü anlattı. Polis; yapılan tespit üzerine zanlının tutuklandığını ifade etti. Polis; iş yeri tarafından yapılan şikâyette kasada 50 bin TL açık olduğunun belirtildiğini açıkladı. Polis memuru; zanlının ise sorgusu esnasında farklı tarihlerde 9 bin TL para sirkat ettiğini itiraf ettiğini açıkladı.

Polis memuru; hem geriye dönük hesapların hem de kamera görüntülerinin inceleneceğini ifade ederek, soruşturma amaçlı zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme; zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

