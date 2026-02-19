Hijyen koşulları kontrol edildi

Lefke Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde halk sağlığının korunması amacıyla kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre; sağlık ve zabıta ekipleri ilçede faaliyet gösteren fırın, restoran ve marketlerde eş zamanlı kontroller yaptı.

Denetimlerde özellikle hijyen koşulları, üretim alanlarının temizliği, çalışanların kurallara uygunluğu ve ürünlerin son kullanma tarihleri titizlikle incelendi.

Fırın ve restoranlarda üretim koşulları yerinde kontrol edilirken, gıda maddelerinin muhafaza şartları ile mutfak bölümlerinin genel hijyen durumu denetlendi.

Marketlerde yapılan incelemelerde ise raflardaki ürünlerin son kullanma tarihleri tek tek kontrol edildi.

Denetimler sırasında son kullanma tarihi geçmiş bazı ürünler tespit edilerek toplatıldı ve gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Lefke Belediyesi açıklamasında, vatandaşların Ramazan ayında güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulandı.

İşletmelere ise hijyen ve gıda güvenliği kurallarına uyma konusunda gerekli uyarıların yapıldığı kaydedildi.

