Hırsızlık meslek oldu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Tuzla’da bir eve giren Boran Yılsev, Atay Ilğın ve Kaan Toysan, 3 av tüfeği, bir çanta, seyyar gazocağı, tüp gaz ve su motoru çaldı. Kısa sürede yakalanan zanlılardan, Atay Ilğın’ın evinde 211 tane canlı av tüfeği fişeği bulundu. Boran Yılsev’in itirafı üzerine ise Mutluyaka Stadının soyunma odasında 2 tane daha av tüfeği ele geçirildi. Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hasan Söker, zanlıların, 8 -13 Mayıs tarihleri arasında, Tuzla’da bir eve mutfak kapısını tornavidayla açarak girdiklerini ve üst katta, yatak odası içerisindeki dolap içerisinden 3 av tüfeği, seyyar gazocağı, tüp gaz ve su motoru sirkat ettiklerini açıkladı.

Tüfekler stadın soyunma odasından çıktı

Soruşturma neticesinde Atay Ilğın’a ulaştıklarını ve evinde yapılan aramada, yatak odası içerisinde 211 tane canlı av tüfeği fişeğinin bulunduğunu açıklayan polis, suçla bağlantılı Boran Yılsev ile Kaan Toysan’ın da gözaltına alındığını ifade etti. Polis, Boran Yılsev’in itirafı üzerine 2 adet av tüfeği ile bir çok ev eşyasının Mutluyaka Spor Kulübü’ne ait stadın soyunma odası içerisinde bulunduğunu bildirdi.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.