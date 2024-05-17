Suçlamalar ağır

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Kıbrıs Türk Ortopedikler Derneği’nin başkanı H.K. (65) cinsel taciz suçlamasıyla tutuklandı.

Dernekte çalışan bir kadına cinsel tacizde bulunduğu ileri sürülen zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Şikayetçi kadının cep telefonunda tacize dair kanıtlar olabileceği açıklandı.

Mahkemede iddiaları aktaran polis, Kıbrıs Türk Ortopedikler Derneği’nde önceki gün saat 10.00’da yaşanan olayda zanlının, C.T.’ye hitaben, “Çok güzel gancıksın. Eşim rahatsız. Seks ihtiyacım var” diyerek cinsel tacizde bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının, daha sonra mutfakta giden kadının arkasından gidip, beline sarılarak göğüslerine dokunup, boynundan öperek, cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Polis, C.T.’nin cep telefonunda suçla ilgili kayıt olabileceğinden emare alındığını ve Data İnceleme Şubesi’ne gönderildiğini kaydetti. Polis, şikayet üzerine tutuklanan zanlının suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

100 bin lira teminat yatırdı

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, 2019 yılına ait iki adet itale-i lisan suçundan dosyası bulunduğunu kaydeden polis, davaları görüşülünceye kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 100 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 500’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.