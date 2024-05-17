Kapsamlı rapor hazırlanacak

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında, 1. Engelli Hakları Çalıştayı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde düzenlenen tek günlük Engelli Hakları Çalıştayı, “Yasal düzenlemeler”, “Erişebilirlik ve Sürdürülebilirlik”, “İstihdam, Yardımlar ve Kurumlar Arası İş birliği” ve “Engelli Bireylerin Aile ve Toplumda Görünürlüğü” olmak üzere 4 ana başlık altında yürütüldü.

Girne Merit Royal Diamond Otel’de saat 10.00’da başlayan Çalıştay’ın açılışında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz ile Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler ve Sosyal Politikalar Danışmanı Aydan Başkurt birer konuşma yaptı.

Açılış konuşmaların ardından ise Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) tarafından düzenlenen “Engeli Yaşamak” fotoğraf sergisi açılışı yapıldı. 24 FODER üyesinin 103 fotoğrafının yer aldığı “Engeli Yaşamak” adlı fotoğraf sergisinde, ülkedeki engelli vatandaşların fırsat verildiğinde yapabilecekleri yansıtılıyor.

Serginin katılımcılar tarafından gezilmesinin ardından, Çalıştaya oturumlarla devam edildi.

Engelli Hakları Çalıştayı’nda engellilere eşit koşullar sağlanması için atılması gereken adımlar ele alındı

İlk defa bu kadar kapsamlı bir şekilde ve uzmanlar eşliğinde KKTC’de engellilik konusunun ele alınacağı vurgulanan Çalıştay’da, Çalıştay raporunun ileride yürütülecek çalışmalarda bir yol haritası olacağı kaydedildi.

Çalıştay sonuçlarının rafa kaldırılmaması ve somut adımlarla desteklenmesi çağrısında bulunulan Çalıştay’da, toplumda farkındalığın önemine vurgu yapıldı.

Oturumların tamamlanmasının ardından Çalıştay’ın kısa raporu katılımcılar ve kamuoyu ile paylaşılacak.

